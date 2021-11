L’un des tueurs à gages qui a assassiné l’avocat Díaz Moñux à Madrid s’évade lors d’un permis

29/11/2021

Le à 13:58 CET

Vanesa lozano

Il purge une peine de dix ans dans la prison madrilène de Navalcarnero pour avoir participé, avec sept autres tueurs à gages, au meurtre de l’avocat Alfonso Díaz Moñux, connu pour défendre les trafiquants de drogue tels que Sito Miñanco et le beau-fils de Laureano Oubiña, David Pérez Lago. Mais le Colombien Ibrahim Arteaga Astudillo, alias ‘el negro’ Il est désormais porté disparu, selon CASO ABIERTO, la chaîne Investigation and Events de la presse ibérique.

Le 23 novembre, il a dû retourner à la prison où il était incarcéré, après avoir bénéficié d’un permis qui lui avait été accordé pour travailler temporairement à l’étranger, mais il ne l’a pas fait. Un jour plus tard, la section 16 de l’Audiencia de Madrid décréta son recherche et saisie, comme enregistré dans une voiture signée par le magistrat Francisco Javier Teijeiro, à laquelle ce média a eu accès.

Deux coups dans la tête

Arteaga était, comme la justice l’a prouvé, un « assassin à gages », l’un des huit (quatre Espagnols et quatre Colombiens) qui ont accepté et exécuté l’ordre d’exécuter Díaz Moñux au coeur de Madrid le 18 décembre 2008. Cette nuit-là, Moñux et son partenaire d’alors, l’avocat et ex-petite amie de Pérez Lago Tania Varela, rentraient chez eux après le travail et étaient sur le point d’entrer dans leur garage lorsque deux hommes cagoulés se sont approchés de la Mercedes que conduisait l’avocat et l’un d’eux l’a déverrouillé deux tirs à la tête.

La femme, que la victime a rencontrée alors qu’elle était encore la petite amie du beau-fils d’Oubiña, dira plus tard qu’elle lui a sauvé la vie car juste au moment du meurtre, elle a baissé la tête sur le siège passager pour sortir les clés de son sac, mais la vérité est que ceux qui ont mis fin à la vie de Moñux l’ont fait sur demande et le message macabre n’incluait qu’une seule victime.

Díaz Muñox soigné par les services d’urgence après le crime. |

« 60 000 euros pour lui avoir donné la vueltica »

C’est ce qu’a déclaré le seul des huit condamnés qui a avoué le crime à la police : « Ils m’ont proposé 60.000 euros pour lui donner le tour. Celui qui me l’a proposé m’a dit qu’il devait être tué rapidement », a expliqué l’un des Colombiens. La police a trouvé un dossier chez lui avec la suite que le complot a menée sur Moñux dans les mois qui ont précédé le meurtre.

Dans ces tâches de « surveillance et contrôle » Dans la maison et le bureau de l’avocat, les mois qui ont précédé le meurtre, le désormais fugitif, Ibrahim Arteaga, était un acteur clé. C’était lui « indiqué » le domicile de la victime au reste des tueurs à gages et fourni des informations pertinentes sur vos habitudes et routines quotidiennes pour « assurer sa mort », comme l’ont témoigné jusqu’à deux jurys populaires, car le procès tenu en 2013 a ensuite été annulé par la Cour supérieure de justice de Madrid et a dû être répété en 2015. « El negro » a été condamné à six ans en prison prison, mais la Cour suprême a par la suite augmenté sa peine à dix ans.

L’annulation du premier procès a été utilisée par l’un des auteurs matériels du crime, l’Espagnol Miguel Ángel Durán, pour fuir le pays. Egalement pour la seule témoin oculaire du meurtre, Tania Varela, qui s’est évadée après avoir été condamnée à sept ans de prison pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. Tous deux ont été arrêtés, des années plus tard, et reconnus coupables de leurs crimes.

Des menaces

Le meurtre de Moñux a été, comme l’a décrit le procureur au cours du procès, « la chronique d’une mort annoncée ». Avant de mourir, la victime elle-même s’était rendu compte qu’elle était surveillée et contacté la police jusqu’à six fois par an signaler des menaces. Aucun des tueurs à gages n’a trahi son commanditaire, seul Varela a signalé, avant de disparaître, l’entourage de son ex-partenaire, Pérez Lago, ainsi qu’une mafia colombienne.

Plus tard, il a assuré qu’il avait perdu la mémoire et qu’il ne se souvenait de rien du crime. Lorsque les mossos l’ont localisée et arrêtée à Sitges, où elle se cachait avec sa fille, une mineure, avec une fausse identité, elle a dû témoigner en tant que témoin du crime de Moñux.

Tania Varela, actuellement en prison, voyageait en tant que copilote avec Díaz Moñux lorsqu’un tueur à gages lui a tiré deux coups de feu. |

Jalousie

Ensuite, la femme s’est accrochée à sa dernière version et a dissocié le beau-fils d’Oubiña du meurtre : « Si je témoignais à propos de Pérez Lago, ce serait parce qu’Alfonso (Díaz Moñux) ferait un commentaire à ce sujet, mais il a mentionné David comme il a mentionné d’autres personnes. Ils se sont disputés sur des questions en suspens, pas à cause de moi. », a affirmé lorsque les avocats lui ont demandé si la mort de Monux pouvait être due à un problème de « jalousie ».

Dans sa dernière déclaration, Varela a même ciblé la victime pour tenter de trouver un coupable : « C’était un avocat qui avait des dossiers assez sensibles, il avait plusieurs fronts ouverts ».