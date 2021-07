l’un d’eux touchera à nouveau le ciel

05/07/21 à 06:30 CEST

Chelsea remportera également l’Euro Cup. Ça c’est sûr. L’équipe londonienne a réussi à obtenir au moins un représentant parmi les quatre demi-finalistes de la compétition. L’Espagne a dans ses rangs un capitaine ‘bleu’, un César Azpilicueta traverser sa deuxième jeunesse; Jorginho Il est le métronome italien le plus excitant de mémoire et Emerson Palmieri débutera après la grave blessure de Spinazzola ; Monture maçon dirige la délégation de Stamford Bridge dans les «trois lions» aux côtés Ben Chilwell Oui James Reece; Oui Andreas Christensen diriger la défense du Danemark.

Au total, Chelsea a “sauvegardé” sept joueurs en demi-finale de l’Eurocup. Un reflet de la belle saison du tout Londres couronné avec les Champions arrachés avec justice à Manchester City. Au moins un de ces joueurs touchera à nouveau le ciel et signera un doublé pour l’histoire.

La persévérance d’Azpilicueta

Bien qu’à 31 ans il ne puisse pas être considéré comme un vétéran, Le Navarrais joue au plus haut niveau depuis 15 ans depuis ses débuts professionnels à Osasuna, le passage par l’Olympique de Marseille et son installation à Chelsea, dont il a réussi à être capitaine, et à ce titre, soulever la Ligue des champions le 29 mai.

Azpilicueta est un exemple de dépassement et de persévérance. Il avait une épine dans le pied de l’équipe nationale espagnole, avec laquelle il n’avait pas réussi à briller au même niveau que ses équipes, et il devient incontrôlable. Il était remplaçant et sans minutes lors des deux premiers matchs, mais Luis Enrique lui a donné “l’alternative” contre la Slovaquie et ne l’a pas gaspillée. Le droitier a tout joué depuis cet après-midi et face à la Croatie, il a contribué à la victoire en inscrivant un but important de la tête du centre de Ferran Torres. Sa première cible avec La Roja depuis ses débuts en 2013.

Jorginho joue le Ballon d’Or

Jorge Luiz Frello, connu en termes de football sous le nom de Jorginho, est né à Santa Caterina, un État du sud du Brésil, mais sa carrière professionnelle a commencé en Italie à un très jeune âge. Il est passé par Hellas Vérone et Naples jusqu’à ce qu’il change de décor et arrive à Chelsea en 2018. Sa capacité à porter le manche du jeu et sa précision dans les passes (contre la Belgique il a terminé 74 sur 75 !) l’ont conduit à être candidat au Ballon d’Or, maintenant que son partenaire du milieu de terrain « bleu » Kanté a été éliminé avec la France.

Jorginho n’est pas le seul membre de Chelsea dans l’excitante ‘azzurra’. Un autre italo-brésilien, Emerson Palmieri, a été dans l’ombre de Spinazzola et n’a joué que contre la Suisse, l’Italie étant déjà classée, mais la grave blessure au tendon d’Achille du « sprinter » rom lui ouvre grand la porte à la paire. Le gaucher n’était pas un titulaire à Chelsea, ni avec Mancini, mais maintenant le destin lui donne cette opportunité.

Mount, la star qui a grandi à Stamford Bridge

Mason Mount est un véritable produit de la carrière de Chelsea, à laquelle il est arrivé alors qu’il n’avait que six ans. Il s’agissait de la passe à Havertz lors de la finale de la Ligue des champions. C’est un pur talent que Gareth Southgate chouchoute et essaie aussi de rediriger, souvent son élan le peut. Pour débuter les deux premiers matchs, il a dû se mettre en quarantaine contre la République tchèque. Le changement de système l’a laissé de côté face à l’Allemagne, mais le meneur de jeu a retrouvé sa place dans le onze lors de la défaite de l’Ukraine, qui a clôturé avec une passe décisive à Henderson.

Ceux qui comptent à peine dans cet Euro sont les deux autres « bleus ». Reece James a encore un an de moins que Mount (21 ans) et a fait son match nul face à l’Ecosse au détriment d’un Walker qui a repris sa place sur le côté droit. Et le défenseur Chilwell n’a pas été libéré. Il a également dû s’isoler avant de jouer contre les Tchèques en contact rapproché, ce qui était à son détriment.

Christensen et le mur danois

Après une saison de hauts et de bas à Chelsea – il était remplaçant en finale de la Ligue des champions mais est parti après 37 minutes en raison de la blessure de Thiago Silva – Christensen est un obstacle pour une équipe danoise qui Il a été admirablement refait à l’immense frayeur de l’évanouissement d’Eriksen et cela rappelle déjà celui qui en 1992 a donné la surprise et a pris le contrôle du sceptre continental. À cette époque, Andreas n’avait que quatre ans et très jeune, il a atterri à Stamford Bridge. Il a été prêté au Borussia Mönchengladbach faute d’occasions, a brillé et est revenu pour rester.

Avec l’équipe nationale danoise, il joue tout et soutenu par Kjaer et Vestergaard dans une rangée de trois, Christensen, généralement le centre, forme un mur très difficile à briser dans la sélection de Kasper Huljmand. Et en plus de cela, il marque des buts, comme celui qu’il a endossé lors de la victoire contre la Russie, pour faire du Danemark l’invité surprise de ces demi-finales.