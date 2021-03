Il y avait un jour où Sauve-moiet Karmele Marchante étaient synonymes de collaboration et de bonnes vibrations. Ce jour-là, semble-t-il, a été laissé pour compte, car l’ancienne intervenante du programme Telecinco n’a pas laissé une marionnette avec une tête sur ses réseaux sociaux, avec une série de tweets dans lesquels insulte impitoyablement plusieurs de ses anciens collègues.

Tout cela était dû à la mention que Kiko Matamoros a faite d’elle samedi dernier lors de la version du week-end.

« Ils viennent de me dire que le cocaïnomane et le voleur de l’hacienda parlent de moi dans la décharge de Telecinco », a écrit en référence à Kiko le journaliste.

Cependant, son nom ne portait pas seulement son nom, mais aussi celui de Jorge Javier Vázquez. « Le nain psycho ne l’a pas arrêté. Je les ai menacés, car ils mentionnent que je chante. «

Et, bien sûr, pour les deux. «Deux misogynes, agresseurs et égoïstes osent me parler? Quel couple de misérables solitaires et abandonnés. L’un donne à l’alcool et l’autre à la poussière « .

Bonjour. Je réponds à mes amis ici. Bien sûr, je suis entré dans l’épidémie à cause de la rage que 2 🐷 🐷 enterrés dans le fumier parlent de moi. J’arrivais d’un dîner et ils m’ont mis au courant. D’accord, je vais commencer à compter les choses. À partir de demain, j’ouvrirai le fil. Merci à tout le monde! Sois prêt! – Karmele Marchante B. (@KarMarchante) 14 mars 2021

De plus, il a menacé de dire des choses – « Je vais commencer à compter les choses. À partir de demain, j’ouvrirai le fil. Préparez-vous! – « et a admis être entré dans » épidémie « . Mais il a affirmé qu’il lui était » interdit « de parler d’elle depuis qu’il y a trois ans elle a quitté l’espace du cœur. » Je suis partie sans dire au revoir. Travailler là-bas était un tas de tas de routes. Drogues, abus, intimidation, misogynie …« .