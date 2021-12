LUNA amasse .9B et dépasse le BSC, AVAX vise 1 million de transactions quotidiennes

Commerce et investissement

Valeurs aberrantes de la cryptographie : Terra (LUNA) amasse 16,9 milliards de dollars et dépasse le BSC, Avalanche (AVAX) vise 1 million de transactions quotidiennes

AnTy20 décembre 2021

Alors que le vaste marché de la cryptographie est martelé, certaines pièces apparaissent comme des valeurs aberrantes.

Bitcoin et Ether sont bloqués dans une fourchette et se situent actuellement à environ 46 000 $ et 4 800 $, respectivement, tandis que le marché total de la cryptographie est d’environ 2,2 billions de dollars.

YFI est passé au-dessus de 35 000 $, un niveau vu pour la dernière fois début novembre, après que l’équipe a annoncé qu’elle commencerait à « racheter massivement » des jetons YFI. En outre, l’équipe Yearn Finance révise sa tokenomics pour répartir les frais entre les détenteurs et s’inspire du modèle veCRV et des modèles xSushi.

Parmi les valeurs aberrantes figurent deux autres noms, les concurrents d’Ethereum Avalanche (AVAX) et Terra (LUNA), dont la valeur symbolique augmente avec leur utilisation de la blockchain.

L’offre de pièces stables de Terra UST est sur une pente continue, actuellement au-dessus de 9 milliards de dollars, alors qu’elle n’était même pas de 3 milliards de dollars plus tôt le mois dernier.

« La plus grande surprise pour moi au cours des 18 derniers mois de Terra n’a pas été le succès de l’UST, c’est la vitesse à laquelle Terra a pu démarrer un écosystème de contrats intelligents à part entière. Un peu moins d’un an pour construire un concurrent viable parmi Ethereum, Solana et Avalanche », a noté Ryan Watkins du fournisseur de données cryptographiques Messari.

La valeur totale verrouillée (TVL) dans l’écosystème Terra a également dépassé 16,9 milliards de dollars, un nouveau sommet, et contre seulement 1 milliard de dollars en avril de cette année, selon DeFi Llama. Avec cela, Terra est devenu le deuxième plus grand écosystème de la finance décentralisée (DeFi), reprenant les 16,4 milliards de dollars de Binance Smart Chain (BSC).

Ethereum continue quant à lui de dominer l’espace, ayant amassé 146,9 milliards de dollars.

Avec plus de 42% de dominance, le protocole du marché monétaire Anchor est en tête du TVL de Terra, suivi de Lido (4,95 milliards de dollars), Terraswap (1,86 milliard de dollars) et Astroport (1,08 milliard de dollars).

Pendant ce temps, Avalanche a pris la quatrième place car son TVL reste élevé à 11,63 milliards de dollars, mais en baisse par rapport à près de 14 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci. Le protocole de prêt populaire Aave est en tête de ce TVL à 3,13 milliards de dollars, suivi de TraderJoe à 2 milliards de dollars, puis de Benqui à 1,58 milliard de dollars et de Curve à 1,13 milliard de dollars.

Le bokeh enregistre également une utilisation élevée avec des transactions quotidiennes sur Avalanche C-Chain qui ont grimpé à 756 000 alors que quatre mois en août, il ne faisait que 10 000 transactions. Ses adresses uniques ont également été sur une tendance haussière continue, maintenant près de 1,3 million.

En comparaison, la blockchain Ethereum a traité 1 à 1,4 million de transactions par jour depuis juin tandis que son ATH est juste au-dessus de 1,7 million de transactions le 11 mai. Son adresse unique est désormais de près de 181,5 millions.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.