Luna Display 5.0 transforme un iPad en un deuxième écran pour un PC Windows

Astropad a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau logiciel pour le Luna Display, avec la mise à jour 5.0 introduisant la prise en charge des PC Windows.



Le Luna Display est un petit dongle conçu pour permettre à un iPad ou à un Mac d’être utilisé comme écran secondaire pour une machine Mac principale. C’est similaire à Sidecar, mais fonctionne à la fois avec les Mac et les iPad.

Les utilisateurs de Luna Display qui possèdent une version USB-C du dongle peuvent passer au nouveau logiciel pour utiliser l’appareil de manière interchangeable entre les Mac et les PC. Cela signifie que les utilisateurs de Mac qui ont un écran Luna peuvent désormais l’utiliser avec des PC, en connectant un ‌iPad‌ secondaire à un PC pour servir d’écran supplémentaire.

Les applications Luna Display ont été repensées pour prendre en charge à la fois les PC et les Mac, et la mise à jour introduit également un flux de configuration plus rapide pour les Mac M1. Le Luna Display peut être acheté sur le site Web Astropad.

