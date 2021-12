Luna Display lance le mode PC vers Mac, la prise en charge 5K, la fonctionnalité iPad Magic Keyboard, plus

Luna Display est sorti aujourd’hui avec une mise à jour nette pour rendre plus transparente que jamais l’utilisation de Mac, iPad et PC comme écrans secondaires. En plus du nouveau mode PC vers Mac, Luna fonctionne désormais avec des résolutions allant jusqu’à 5K, prend en charge le clavier magique iPad et plus encore.

Le fabricant de Luna Display, Astro, a partagé les détails de la mise à jour 5.1 dans un communiqué de presse et un article de blog aujourd’hui. Les deux grandes nouveautés sont la prise en charge de la résolution 4K/5K et le mode PC vers Mac :

Une demande très attendue de nos utilisateurs – vous pouvez désormais utiliser votre ordinateur 4K ou 5K comme deuxième écran en pleine résolution. Tirez le meilleur parti de chaque pixel pour un affichage super net avec Luna. **Remarque : la prise en charge 5K nécessite un USB-C Luna. Les résolutions au-delà de 4K nécessitent macOS Big Sur ou une version ultérieure.

En octobre, nous avons vu Luna Display prendre en charge l’utilisation de l’iPad comme écran secondaire pour les PC Windows, maintenant cela a été étendu pour utiliser n’importe quel Mac comme écran sans fil pour PC.

Cela signifie que Luna Display vous permet désormais d’utiliser les configurations suivantes :

Mac vers iPad ou PC vers iPad Mac vers Mac ou PC vers Mac Mode sans tête Mode téléprompteur

Un autre excellent ajout permet à Luna Display de fonctionner avec le clavier magique et le trackpad de l’iPad. Enfin, Luna Display 5.1 apporte le mode téléprompteur et le mode bureautique pour PC (lancé pour la première fois pour Mac en 2020).

Associez Luna Display à un séparateur de faisceau pour offrir un contact visuel direct pendant les appels vidéo. Le mode téléprompteur retourne automatiquement votre image d’affichage, de sorte que votre séparateur de faisceau reflète l’orientation correcte de l’image. Il est parfait pour les réunions professionnelles, l’enseignement en ligne ou les entretiens. Nous avons introduit pour la première fois le mode téléprompteur pour Mac en 2020, et maintenant nous l’ajoutons pour les utilisateurs de PC.

Parallèlement à la mise à jour 5.1, Luna Display propose une promotion de 25 % pour les 1er et 2 décembre. Gardez à l’esprit que vous voudrez que la version USB-C de Luna prenne en charge les résolutions 5K.

Les utilisateurs existants de Luna Display devraient voir une invite pour mettre à jour vers la version 5.1 lors du lancement de Luna sur votre Mac ou PC. Et consultez l’App Store sur iPad pour mettre à jour vers la nouvelle version de Luna.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :