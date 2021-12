Luna Display prend en charge 4K et 5K pour les deuxièmes écrans

Luna Display obtient une nouvelle prise en charge mise à jour des résolutions 4K et 5K sur votre deuxième écran, ainsi qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités.

Astropad a annoncé aujourd’hui :

2021 a été une année de transformation pour Luna ! Après un effort d’ingénierie massif de deux ans, en octobre, nous avons officiellement lancé la prise en charge de Windows. Le prochain chapitre de Luna ne fait que commencer ! Chez Astropad, nous prenons les commentaires au sérieux et nous sommes toujours ouverts à la manière dont nous pouvons améliorer Luna pour notre communauté. Alors vous avez demandé… et nous avons écouté ! Nous terminons l’année avec un BANG et donnons vie à certaines des principales demandes de fonctionnalités de nos utilisateurs.

La version 5.1 d’Astropad prend désormais en charge 5K @ 45Hz sur Mac avec Big Sur, et 4K @ 60Hz sur Mac et PC, cela peut être personnalisé dans l’onglet Préférences de l’application.

Une autre nouvelle fonctionnalité est le mode PC vers Mac, qui vous permet d’utiliser votre Mac comme deuxième écran sans fil pour votre PC. Il prend également désormais en charge Magic Keyboard et Trackpad pour Mac et PC. Pour mettre à jour ces fonctionnalités, vous devez mettre à jour l’application Luna sur votre appareil principal (Mac ou PC) vers la dernière version, avant de mettre à jour Luna sur votre iPad. Si votre Mac est un écran secondaire, ouvrez l’application et vous recevrez une invite automatique pour mettre à jour.

Luna Display est actuellement en vente sur le site Web d’Astropad à 25 % de réduction.

