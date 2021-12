Luna est la nouvelle proposition de Dell pour obtenir des ordinateurs portables réparables et écologiques | La technologie

Dell a une nouvelle proposition qui peut révolutionner la façon dont nous comprenons les ordinateurs portables, Luna est un concept qui améliore la réparabilité de ces ordinateurs.

Les équipements technologiques, comme tout autre type de produit, génèrent des déchets. Le principal inconvénient est que, contrairement à beaucoup d’autres, ils sont constitués de composants pour la plupart toxiques et très difficiles à recycler.

C’est l’un des grands problèmes de la technologie et celui qui est rarement pris en compte. Tant l’extraction des éléments nécessaires à la fabrication des composants que leur fabrication sont très dommageables pour l’environnement.

De nombreux fabricants ont commencé à prendre conscience de cette situation et parient sur une nouvelle façon d’appréhender la technologie. Nous avons vu qu’Acer lançait des ordinateurs portables fabriqués avec des matériaux recyclés, mais et si nous étions un cran au-dessus ?

Dell a peut-être la réponse avec sa nouvelle proposition, Luna. Ce concept est, bien sûr, toujours sur la table de travail. Mais donnons-nous une idée de ce à quoi peuvent ressembler les équipes du futur.

Ce modèle d’ordinateur portable aurait un avantage sur ses concurrents et, c’est-à-dire qu’il serait entièrement réparable. Pour accéder à l’intérieur de l’appareil ne nécessiterait pas beaucoup de travail, il peut être démonté de la manière la plus simple possible.

Bien entendu, le fait qu’il puisse être réparé de manière simple n’est pas la seule chose qui rend cet équipement écologique. Dell a pris un certain nombre de décisions telles que la réduction de la taille des cartes mères afin qu’elles ne consomment pas autant.

Aspire Vero propose une alternative pour obtenir toute la puissance d’un ordinateur portable de nouvelle génération, mais d’un point de vue durable puisqu’il est fabriqué avec des plastiques post-consommation.

En faisant cela, ce que dit Dell, c’est que l’empreinte carbone de la production de ces cartes mères est réduite de 50%. C’est un bon moyen d’utiliser moins de ressources et aussi de générer moins de déchets.

Il va falloir être sensibilisé à ce concept Dell pour voir son évolution et voir s’il devient une réalité. Pour le moment, ce n’est rien de plus qu’un projet sur la table et cela peut être très viable.