LUNA est un achat ? Invezz

Terra (LUNA) était l’étoile montante de 2021. Le prix de Terra a bondi d’environ 16 000 % en 2021, portant sa capitalisation boursière totale à plus de 33 milliards de dollars, ce qui en fait la neuvième plus grande pièce au monde. C’était une performance remarquable pour une pièce qui n’était pas très connue au début de l’année.

Qu’est-ce que Terra ?

Terra est un projet de blockchain développé par Terraform, une société sud-coréenne. Le réseau permet aux développeurs de créer des applications décentralisées comme celles de l’industrie DeFi.

Selon DeFi Llama, il y a maintenant 14 produits DeFi sur le réseau qui ont une valeur verrouillée totale de plus de 19,3 milliards de dollars. Ces produits incluent Lido, Anchor et Astroport, qui ont chacun un TVL de plus d’un milliard de dollars.

Terra est également mieux connu pour les pièces stables qui existent sur son réseau. Un stablecoin est une crypto-monnaie adossée à des actifs réels tels que des monnaies fiduciaires. Son principal stablecoin est connu sous le nom de TerraUST et il s’agit du quatrième plus grand stablecoin au monde après Tether, USD Coin et Binance USD.

Terra est également connu pour l’enquête menée par la Securities and Exchange Commission (SEC). Il y a quelques mois, la SEC a poursuivi Terraform Labs et son fondateur. Il a délivré les citations à comparaître lors de la conférence Mainnet.

Dans une déclaration en décembre, les avocats de Terraform ont fait valoir que la SEC n’avait pas compétence pour exécuter ses assignations à comparaître puisque Terraform n’est pas constituée aux États-Unis. Ils ont déclaré :

« TFL est constituée en vertu des lois de Singapour et a des bureaux à Singapour et en Corée du Sud. M. Kwon est citoyen de la Corée du Sud et résident de Singapour. Selon la loi, la SEC ne peut pas signifier des citations à comparaître administratives en dehors des États-Unis. »

Cette demande sera suivie de près en 2022 et sa progression aura probablement un impact sur le prix de Terra LUNA.

Prévisions de prix Terra

Le graphique journalier montre que le prix de la LUNA a suivi une tendance haussière ces derniers mois. En cours de route, le prix a formé un canal ascendant qui s’affiche en rouge. Il a également dépassé les moyennes mobiles à 25 et 50 jours. Il est également au-dessus du niveau de support clé à 22,89 $, qui était le plus haut niveau en mars.

Par conséquent, il est possible que le prix de Terra continue d’augmenter à court terme. Cependant, une cassure baissière ne peut être exclue, car les investisseurs observent la demande de la SEC et réalisent également des bénéfices.

