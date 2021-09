LUNA, le token Terra qui n’a cessé de marquer des sommets. Qu’est-ce qui favorise la montée ?

Alors que les grandes crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum stagnent après le crash de la semaine dernière, certains altcoins bondissent très fortement. LUNA de la blockchain Terra en fait partie, et nous découvrons ici comment elle y parvient et où elle va.

Au moment de la rédaction, LUNA se négocie à 35,63 $. Cumulez un profit de 1,27% au cours des dernières 24 heures et de 49% au cours des 7 derniers jours.

Le comportement de cette crypto-monnaie a été exceptionnel, malgré les difficultés rencontrées par le marché pour se remettre de la récente vente massive.

Il y a plusieurs raisons derrière la force de ce jeton, et ci-dessous je les nommerai par ordre de pertinence.

Ce sont les facteurs qui motivent LUNA de Terra

Le premier et le plus important est le positivisme que suscite le lancement prochain de la mise à jour du réseau. Il s’appelle Columbus-5 et espère introduire de nombreuses améliorations sur le réseau principal, y compris l’interface CosmWasm.

Selon l’équipe de développement elle-même, il s’agit de la mise à jour la plus importante du réseau principal de Terra, et elle devrait être mise en ligne le 29 septembre.

2 / Pas besoin de s’inquiéter, car l’objectif est de mettre en œuvre des mesures de précaution supplémentaires pour le déploiement de la mise à niveau la plus importante du réseau principal de Terra à ce jour afin d’assurer le lancement le plus fluide possible. – Terra (UST) 🌍 Propulsé par LUNA 🌕 (@terra_money) 1er septembre 2021

Un autre des facteurs favorisant la hausse est la grande utilisation que la plate-forme Terra voit, et la croissance rapide de la popularité du stablecoin UST, qui pour être créé nécessite le dépôt et la gravure de LUNA, ce qui exerce une pression sur l’approvisionnement en circulation dudit jeton. .

Les utilisateurs des dizaines d’applications DeFi qui s’exécutent sur la blockchain Terra ont largement besoin du stablecoin UST pour interagir avec les protocoles, ce qui génère à son tour une forte demande pour LUNA et leur gravure ultérieure.

Troisièmement, nous avons le positivisme généré par le lancement de l’initiative de financement appelée Project Dawn, avec laquelle il est prévu de promouvoir l’amélioration et la croissance de l’écosystème Terra.

Le co-fondateur de Terra explique que 150 millions de dollars ont été affectés à la création d’une organisation de base de contributeurs Cosmos, à investir dans l’infrastructure des nœuds et à diversifier l’infrastructure du validateur.

1 / TFL annonce Project Dawn, une nouvelle initiative de financement pour l’amélioration des infrastructures critiques et des technologies de base pour compléter la croissance accélérée de l’écosystème Terra. Détails : https://t.co/Viv9VkApT – Do Kwon 🌖 (@stablekwon) 9 septembre 2021

Analyse technique LUNA

Quand on regarde le graphique hebdomadaire de cette crypto-monnaie, on remarque un scénario extrêmement positif, avec des bas et des hauts de plus en plus élevés, qui parle d’une tendance haussière à moyen et long terme.

L’EMA de 8 semaines et la SMA de 18 semaines sont croisées à la hausse. Récemment, l’EMA de 8 a fonctionné comme un support dynamique.

Une correction minimale a suffi pour que le prix de la crypto-monnaie Terra (LUNA) marque un nouveau sommet historique de 45,01 $ le 11 septembre.

L’élan est actuellement assez développé, et un retrait sain n’a pas encore eu lieu. Mais pour l’instant, il semble que ce processus correctif sera reporté.

Analyse technique de LUNA, token natif de la blockchain Terra. Source : TradingView.

Un nouvel élan est sur le point de commencer

Dans le graphique journalier, nous voyons comment, au cours des quatre derniers jours, le prix de Terra a effectué une correction.

Maintenant, le support à 35,03 $ est défendu, et il semble fort probable qu’il sera le point de départ d’un nouvel élan à court terme, capable de porter LUNA vers un nouveau sommet historique.

Pour peser sur les ventes, ce même support doit être perdu, ce qui ouvrirait la voie à une chute d’au moins 27,20$. Pour le moment, c’est un scénario improbable.

Graphique journalier LUNA vs USDT. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

