Luna Park est de retour

Le bon se fait attendre. Et le retour de la boxe à Parc Luna il l’a fait. Après plus de huit ans de fermeture, le Temple recevra à nouveau une bague, des poings et beaucoup d’action. La nuit sera le 20 novembre et la reine, Marcela La Tigresa Acuña (50-7-2, 20 KO). La soirée organisée par le promoteur OR (Osvaldo Rivero et sa famille) fera revivre un lieu qui résume une bonne partie de l’histoire.

Et l’histoire n’est pas seulement boxe, mais aussi nationale : Juan Domingo Perón et Evita Duarte se sont rencontrés au Luna Park, Le pape Jean-Paul II est apparu, Sui Generis a fait ses adieux, a chanté un phénomène mondial tel que Frank Sinatra, a pleuré Carlos Gardel après sa mort tragique et Diego Armando Maradona a épousé Claudia Villafañe. D’autres sports étaient également présents, comme le basket-ball (les coupes du monde 1950 et 1990 y ont été organisées) et le volley-ball (les coupes du monde 1982 et 2002 y ont été accueillies). Bien que le coin Av. Corrientes et Bouchard ait un amour particulier pour la boxe. Avec des rebondissements, comme toute relation, ce retour poursuivra l’héritage qui a commencé en 1932 lorsque Amilcar Cafferata a vaincu Jack Canavessi.

Ce sera la quatrième étape dans laquelle Luna Park recevra les boxeurs du monde. Car celle des années 30 précitée mérite d’être soulignée celle de 1989, lorsque le mythique Tito Lectoure loua le stade à une entreprise pour organiser le combat entre Jorge Castro et Miguel Angel Puma Arroyo. La locomotive a balayé, mais le tour n’a été construit définitivement qu’en 2002 avec Omar narvaez et le promoteur Rivero. El Huracán s’est inscrit dans son premier combat au Temple en tant que champion du monde WBO des poids mouches en battant le Nicaraguayen Adonis Rivas.

Osvaldo Rivero sera l’organisateur de la soirée (Juano Tesone).

Narvaez est la dernière icône du Luna Park, où il s’est produit neuf fois et a toujours gagné. Bien que La Tigresa ait aussi son histoire et souhaite continuer à l’étendre : « En 1999 ou 2000, j’ai eu une conversation avec Tito lors d’un dîner et je lui ai dit que mon rêve était de combattre dans le Luna. Il m’a dit que c’était peut-être le cas. Quand Osvaldo m’a dit qu’il allait se battre, je ne pouvais pas le croire. Il m’a aussi dit : ‘Dans mon équipe, il n’y a que les meilleurs et les champions du monde.’ Lors de mon premier combat, je suis devenu champion. J’avais essayé plusieurs fois et je n’avais pas pu, le destin m’avait préparé que ça allait être comme ça », a déclaré la boxeuse qui a joué dans l’un des trois combats pour un titre.

Le champion IBF des super poids coq n’a pas de rival confirmé, bien qu’il s’agisse très probablement de Débora Dionicius (31-3, 6 KO). Brian Suarez (15-0, 14 KO) affrontera le Colombien Juan Boada (11-2, 5 KO) pour le titre WBO Latin des poids moyens, tandis que Kévin Munoz (12-0, 5 KO) rencontrera Ángel Aquino (8-4-1, KO) pour le super fly sud-américain. Au total, il y aura huit soirées.

Par protocole, la ville autonome de Buenos Aires n’a autorisé que 60% de la capacité totale, pour laquelle 6 000 places seront autorisées. De l’organisation ils espèrent que pour les prochains combats, qu’ils prévoyaient être plus de 10, la capacité sera totale. L’accord exclusif de la famille Rivero est de deux ans et avec la possibilité de le prolonger d’un autre. Georgina, fille d’Osvaldo et l’un des pilotes de l’entreprise, a annoncé que 2022 sera une année riche en actions.

Luna Park sera à nouveau en action après plus de huit ans (Juano Tesone).

«Cela me rend très tendu de penser à ce que ce sera de se battre à nouveau à Luna Park. Tant de choses importantes se sont passées, tant de choses que nous avons faites… Ouvrir le Temple est le meilleur moyen pour ceux d’entre nous qui aiment la boxe de se retrouver. Chaque fois que je monte sur le ring, c’est une responsabilité, mais faire partie de la réouverture le rend encore plus spécial. Sur le ring, je vais montrer toute mon expérience », a déclaré Acuña, 45 ans, qui est déjà apparue sept fois au Luna Park. Le dernier combat de Tigresa remonte à septembre, lorsqu’elle a battu Natalia Alderete aux points, après plus de deux ans d’inactivité.

Les billets pour l’événement sont déjà en vente et peuvent être obtenus sur le site Web TicketPortal ou à la billetterie du Temple. Le pass le moins cher est de 1 800 pesos (headers), tandis qu’une place sur le ring coûtera 5 500 $.

La Lune ne sort pas tous les soirs, mais quand elle sort, elle le fait en grand. Ce sera une nuit inoubliable.

Tout est préparé pour que le 20 novembre soit une nuit inoubliable (Photo Juano Tesone).

