LUNA teste 45 $, se prépare à monter plus haut

L’analyse des prix de Terra est haussière aujourd’hui, car un plus bas plus haut a été fixé au-dessus de 40 $. LUNA/USD a évolué vers 45 $ aujourd’hui. Prochaine résistance à 49$.

L’analyse des prix terra d’aujourd’hui est haussière car un plus bas a été établi à 40 $ après un retracement robuste hier. En conséquence, nous nous attendons à ce que LUNA/USD progresse davantage dans les prochaines 24 heures.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global s’est échangé avec des résultats mitigés au cours des dernières 24 heures. Les leaders du marché, Bitcoin et Ethereum, se sont tous deux échangés dans le rouge, avec une perte de 2,88 et 2,99 %, respectivement. Pendant ce temps, Solana et VeChain (VET) dominent le marché, avec un gain d’environ 7,5%.

Mouvement des prix de Terra au cours des dernières 24 heures : Terra retrace à 40 $, continue d’augmenter

LUNA/USD s’est négocié dans une fourchette de 42,61 $ à 44,46 $, avec une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions est en baisse de 6,1% et s’élève à 1,61 milliard de dollars, tandis que la capitalisation boursière globale vaut environ 18 milliards de dollars et place la pièce en

Graphique LUNA/USD sur 4 heures : LUNA semble-t-il dépasser les 45 $ ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir aujourd’hui une forte dynamique haussière pour l’action des prix de Terra alors qu’un nouveau plus bas plus élevé a été établi à 40 $.

Graphique LUNA/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Après une course spectaculaire au cours de la première semaine d’octobre, l’action des prix de Terra a baissé. Après avoir atteint un nouveau sommet de 49 $ la première semaine d’octobre, une tendance baissière est revenue ces dernières semaines.

Cependant, après avoir tenté d’augmenter, le prix de la LUNA/USD s’est inversé. La consolidation au-dessus de 35 $ pendant plus d’une semaine a suivi une correction de près de 30 pour cent.

Le 19 octobre, le prix de Terra a fortement augmenté, atteignant 44 $ avant un rapide retracement à 40 $ hier. Depuis lors, la valeur de LUNA/USD a augmenté, entraînant peut-être une hausse au-delà de la résistance locale de 49 $ aujourd’hui.

Analyse des prix Terra : conclusion

La hausse du prix de Terra continue d’attirer l’attention aujourd’hui, alors qu’un nouveau plus haut a été établi après un retracement à 40 $ hier. Nous anticipons une nouvelle croissance plus tard dans la journée après la reprise rapide de LUNA/USD.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.