LUNA / USD sur le point de toucher une résistance de 35 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Analyse des prix Terra LUNA – 24 août

Les taureaux des prix Terra LUNA prennent en charge le marché alors que la pièce dépasse le niveau de résistance de 34 $.

Marché LUNA/USD

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 40 $, 42 $, 44 $

Niveaux d’assistance : 25 $, 23 $, 21 $

LUNAUSD – Graphique journalier

Sur la base de l’analyse actuelle, LUNA/USD pourrait atteindre 35 $ dans la prochaine étape positive, la période difficile semble être terminée pour cette crypto alors qu’elle essaie de créer une nouvelle tendance. Cependant, le prix de Terra LUNA se négocie actuellement à 33,58 $, bien que la pièce ait touché le plus haut quotidien de 34,86 $ après l’ouverture du marché aujourd’hui, elle pourrait probablement retester le support de 30 $ avant qu’il ne remonte à nouveau.

Analyse des prix de Terra LUNA : le prix de LUNA maintiendrait-il la tendance à la hausse ?

Le prix LUNA souffle actuellement au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours alors que la pièce se déplace pour franchir la limite supérieure du canal. Cependant, il est évident qu’une cassure au-dessus de 35 $ pourrait encourager davantage d’acheteurs à augmenter leurs entrées, ce qui pourrait éventuellement pousser le prix du marché aux niveaux de résistance de 4 $, 42 $ et 44 $.

À la baisse, si le prix tombe en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours, la vente pourrait gagner du terrain avec le prochain objectif en dessous de 26 $. De plus, si le support mentionné ci-dessus est cassé, la pression à la baisse peut augmenter tandis que les prochains supports peuvent être créés autour de 25 $, 23 $ et 21 $. Plus encore, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) évolue dans la zone de surachat, suggérant des signaux haussiers supplémentaires.

Marché LUNA/BTC : continue de progresser

Par rapport à Bitcoin, le prix Terra LUNA maintient le mouvement à la hausse intact car le prix reste au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours. Pendant ce temps, une clôture quotidienne au-dessus du niveau de résistance de 7000 SAT pourrait encourager les taureaux à prolonger le rallye vers 8000 SAT et au-dessus.

LUNABTC – Graphique journalier

En d’autres termes, une clôture en dessous des moyennes mobiles de 9 et 21 jours pourrait inverser la direction de la pièce vers le support quotidien à 5500 SAT et un nouveau mouvement baissier pourrait amener la pièce au support de 5000 SAT et moins. Pendant ce temps, il est possible que LUNA/USD poursuive la tendance haussière alors que l’indicateur technique Relative Strength Index (14) entre dans la région de surachat avec la ligne de signal pointant vers le nord, suggérant davantage de mouvements haussiers.