Luna Yield, un agrégateur de rendement Solana, tire des tapis et vole près de 10 millions de dollars ⋆ Crypto new media

in

Luna Yield, un agrégateur de rendements inter-chaînes basé à Solana et un échange décentralisé, pourrait avoir fait faillite après la fermeture du site officiel et des canaux de médias sociaux aujourd’hui, selon SolPad, la rampe de lancement financière de Solona.

Près de 10 millions de dollars volés

Après la suppression du site Web officiel de Luna, de Twitter, de Telegram et d’autres chaînes, les utilisateurs craignaient que l’équipe derrière le protocole ne se soit enfuie avec leurs fonds. Par conséquent, ils ont essayé de retirer leurs fonds des pools de liquidités, mais ont échoué car l’équipe avait retiré les liquidités. Les commerçants estiment une perte de près de 10 millions de dollars, ce qui en fait le plus gros tapis de l’écosystème Solana.

SolPad a hébergé l’offre initiale DEX initiale (IDO) de Luna Yield sur sa plate-forme. L’équipe a déclaré avoir contacté un tiers pour enquêter sur l’incident après que Luna Yield ait rencontré “quelques problèmes”.

Certains utilisateurs de Luna Yield ont identifié l’adresse du propriétaire, qui aurait approuvé les transactions qui déclenchent le tapis. Il semble que l’équipe envoie des lots de 55 ETH à l’adresse ci-dessous depuis des heures. On ne sait pas si les fonds ont abouti à un échange centralisé ou à un pont.

Luna Yield, le dernier IDO sur notre Launchpad, semble avoir quelques problèmes. L’équipe Luna Yield a supprimé son site Web et tous les autres médias sociaux. Ils retirent également toutes les liquidités. SolPAD n’arrive toujours pas à joindre Luna Yield Team pour comprendre ce qui s’est passé. – SolPAD (@FinanceSolpad) 19 août 2021

Selon hoakegani, un développeur s’appuyant sur le réseau Solana, cette même adresse “FBUKfg” est le pont sollet, un portefeuille Solana prenant en charge les jetons SPL. La personne derrière cette adresse a essayé de transférer des fonds directement vers Binance.

Après des recherches approfondies détaillées sur un fil Twitter, hoakegani a trouvé l’adresse de signature où les jetons ont été déplacés – ivBMuQdExFYSQraWteitugJ5AixJF9AeVwgdCjQhGwM. Cette adresse est celle qui a financé l’autorisation de menthe de LUNY, le jeton utilitaire de Luna Yield.

Le SOL ralentit au milieu d’un Rugpull possible

Le jeton SOL a semblé ralentir après son impressionnante course haussière de deux semaines. Il s’agit du premier et du plus grand tirage de tapis de Solana à ce jour. Certains utilisateurs de la communauté, comme hoakegani, ont critiqué le manque de transparence de l’écosystème Solana.

“[We] ont travaillé dur pour tenter d’aller vers plus de transparence dans l’écosystème et il semble que les choses se passent toujours sous une source fermée.

Comme CryptoPotato l’a signalé récemment, Solana a connu un rallye massif – 90 % en hausse au cours des 7 derniers jours – à la suite de plusieurs mises à niveau de protocole et d’un financement participatif de 70 millions de dollars pour soutenir le lancement de son échange décentralisé officiel Mango Markets.

Un autre coup de pouce pour SOL est venu après le lancement de Degenerate Ape sur le Solanart – le marché NFT de Solana – qui a enregistré des volumes quotidiens record de plus de 90 000 SOL, soit plus de 5 millions de dollars.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.