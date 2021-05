Lunay saute la NCAA

Le système de concours universitaire est devenu Etat Uni dans le meilleur banc d’essai pour les jeunes pour le projet. Cependant, ce n’est pas obligatoire et certains des meilleurs talents passent directement du lycée au sport professionnel. Il se réfère à cette décision risquée Lunay dans la première chanson de son dernier album, Le garçon.

“Si c’était la NBA, premier au repêchage sans aller à l’université”

Lunay

Passer du basket au lycée à NBA c’est un changement que seuls les meilleurs sont capables de supporter. Il faut un talent générationnel pour le faire et ne pas échouer dans la tentative. Lunay, l’un des premiers artistes du genre, est à juste titre comparé à ce type d’acteurs. On parle de noms comme Lebron (Il n’y avait aucun doute avec lui et il était le premier choix du repêchage 2003, l’un des meilleurs de l’histoire), Garnett, Mcgrady, Moïse Malone, Howard bien sûr, Kobé Bryant.

Le cas de l’escorte du Lakers Il est l’un des plus représentatifs de ce type de joueur. Son talent avait attiré l’attention de tout le pays et aussi de la NBA elle-même. Il y avait très peu de franchises qui ne l’avaient pas appelé pour faire un test et juger de leurs propres yeux toutes les merveilles qui se disaient à son sujet.

Mais il y avait autant d’éloges qu’il y avait de désir de la part de certains que ce soit un pouf retentissant. Tous n’allaient pas être Garnett, qui est arrivé un an plus tôt du lycée pour commencer. Jerry ouest, directeur général des Lakers, a utilisé son expérience de légende de la compétition pour reconnaître que Kobe n’en était plus un.

Le problème était qu’ils obtenaient le 24e rang au repêchage de 1996. Heureusement pour lui, dans le 76ers de Philadelphie, avec de nombreuses possibilités pour convaincre l’enfant d’être la ville natale du père de Kobe, ils ont été convaincus de choisir Iverson avec son choix 1. Un déménagement avant le repêchage a rendu possible l’arrivée des Bryants à Les anges. Jerry West a promis au Frelons Transférer à Vlade Divac, un pivot dont ils avaient besoin, pour Kobe s’ils le choisissaient. Il y avait douze frayeurs précédentes que Jerry West a dû endurer jusqu’à ce qu’il atteigne le choix 13 pour les Hornets, mais l’attente en valait la peine. Lunay se contentera peut-être de créer la moitié de l’héritage laissé par l’escorte.

La playlist du vestiaire

