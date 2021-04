Lundgaard en tête du premier jour du test de Barcelone

Christian Lundgaard, de ART Grand Prix, a dominé les deux séances lors de la première journée des essais de Formule 2 en Espagne sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Le temps le plus rapide des deux est survenu lors de la séance du matin, alors que le junior alpin a battu Felipe Drugovich d’UNI-Virtuosi par 0,178s.

Le couple Hitech Grand Prix, Jüri Vips et Liam Lawson, a également réussi à se classer dans le top cinq lors de la première journée, devant Lirim Zendeli de MP Motorsport.

Accueillis par une forte couche de brouillard à l’arrivée, les équipes n’ont envoyé leurs pilotes pour un premier tour d’installation que lorsque les feux sont passés au vert.

Heureusement, le brouillard s’est rapidement dissipé et a été remplacé par un ciel bleu vif, permettant à Campos Racing de tirer et de se faire une idée du circuit.

MP Motorsport a emboîté le pas, mais sans fixer de temps compétitif, avant que Jehan Daruvala de Carlin ne s’arrête au virage 1 et n’émette un drapeau rouge précoce.

Il y a eu une seconde à l’intérieur de l’heure d’ouverture, alors qu’Oscar Piastri de PREMA Racing s’arrêtait au virage 3, bien que l’Australien ait quand même réussi à terminer neuvième.

Avec les deux voitures de retour dans leurs garages en toute sécurité, Lundgaard est parti pour une visite du Circuit de Barcelone-Catalunya et a signé le temps le plus rapide de la matinée, établissant la norme à 1: 29,606, devant Vips, qui a marqué 1: 29,988.

Il y a eu ensuite un troisième arrêt à mi-chemin lorsque Gianluca Petecof a fait tourner son Campos entre les virages deux et trois, s’arrêtant sur le gravier.

Dans la dernière heure, Drugovich a réussi à bousculer l’ordre un peu, se hissant à la deuxième place, à 0,178s de Lundgaard, tandis que Lawson a bondi en quatrième position, devant Zendeli.

Guanyu Zhou a raté de peu une place dans le top cinq avec UNI-Virtuosi, terminant à 0,005 seconde de Zendeli.

Marcus Armstrong a terminé septième avec DAMS, devant Ralph Boschung de Campos.

Avec le plus de tours de la matinée, le député Richard Verschoor a affiché 40 points au total, tout en réalisant le 10e temps le plus rapide.

MP a été la première équipe à revenir sur la piste lors de la séance de l’après-midi, leur duo ayant rapidement échappé aux premières portes. Verschoor a pris la tête du classement à son cinquième tour, avec un tour de 1: 30,165, et a été soutenu par son coéquipier, Zendeli.

La paire finirait par terminer deuxième et septième, l’attention de Verschoor se tournant vers des courses plus longues, avant que Zendeli ne perde le contrôle de son député et ne marque la barrière. Il y a eu un autre drapeau rouge peu de temps après lorsque Roy Nissany a perdu le contrôle au virage 9 et a lui-même touché le mur.

C’était le nom familier de Lundgaard qui a repoussé Verschoor en P2, le junior alpin partant pour un seul tour de poussée, ce qui le ramena en P1 avec un temps de 1: 29.827, avant de retourner dans le garage.

Lawson était brièvement derrière eux, avant de se faire doubler dans l’ordre par Théo Pourchaire, son rival de Formule 3 2020, qui s’est hissé troisième, à trois dixièmes du temps le plus rapide de son coéquipier ART.

Armstrong a terminé quatrième avec DAMS, pour ramener Lawson à la cinquième place, devant Boschung de Campos.

David Beckmann est sorti huitième avec Charouz Racing System, mais était à près d’une seconde du rythme de tête, devant Vips et Drugovich.

Lundgaard visera à lancer la deuxième journée sous une forme similaire, lorsque l’action débutera à 9 heures, heure locale.