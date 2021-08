Lundgaard impressionne avec ses débuts en IndyCar malgré une intoxication alimentaire · .

Même une bataille nocturne contre une intoxication alimentaire n’a pas pu refroidir le moral du pilote danois Christian Lundgaard après son premier week-end de course IndyCar, même s’il avait l’air physiquement épuisé après la course de samedi après-midi sur le circuit routier Indianapolis Motor Speedway.

C’était tout à fait compréhensible, étant donné qu’il n’avait dormi que deux heures la nuit précédente à cause de ses maux, puis qu’il avait passé exactement la même durée au volant d’une monoplace de 750 chevaux sans direction assistée dans la plus longue course de son carrière en course automobile à ce jour.

Il y avait une véritable joie que Lundgaard portait avec lui après avoir terminé sa première course IndyCar à la 12e place, qui comprenait deux tours en tête au début de la course. « Je pense que ce week-end a été incroyable. J’en ai apprécié chaque seconde », a déclaré le Danois de 20 ans.

Membre du programme Alpine Academy et espoir de pilote très apprécié dans le championnat FIA de Formule 2, il y avait un pressentiment que Lundgaard chercherait des opportunités de course en dehors du paddock de F1 lorsqu’il s’est présenté au Barber Motorsports Park pour un essai le 26 juillet. Effectivement, la semaine dernière, les débuts de Lundgaard en IndyCar à Indianapolis avec RLL ont été confirmés, avec la bénédiction d’Alpine.

Lundgaard stupéfait en prenant la quatrième place sur la grille La nomination de Lundgaard sur la voiture 45 était quelque peu ironique, étant donné que le dernier pilote de Formule 2 actif à obtenir un siège de course IndyCar venait de quitter cette même voiture après cinq courses et quatre top dix cette saison. Là encore, Lundgaard entre en IndyCar dans des circonstances plus amicales que son prédécesseur, Santino Ferrucci – qui n’avait pas brûlé ses ponts en F2 lors de sa première apparition au Grand Prix de Détroit 2018, mais les avait complètement incinérés au moment où il est revenu trois mois plus tard, à Portland.

Lundgaard a terminé ses premiers essais avec le septième meilleur temps. En qualifications, il s’est qualifié pour les tirs de barrage Fast 12 et s’est qualifié pour une étonnante quatrième place. La vitesse était au rendez-vous tout au long du vendredi.

« Se qualifier, être dans le top 5 sur 28 voitures n’était pas prévu. Je pense que cela nous a mis en bonne position pour la course », a déclaré Lundgaard.

C’était un pilote qui était clairement plus préparé pour son premier départ en IndyCar que son compatriote Kevin Magnussen, qui n’avait pas conduit d’IndyCar avant d’être nommé pour remplacer un blessé Felix Rosenqvist à Road America, et a dû s’acclimater à la série à un rythme plus lent. rythme.

Au fur et à mesure que le premier quart de la course progressait, Lundgaard s’est classé parmi les cinq premiers lors de son premier relais avec des pneus composés alternatifs plus tendres. Lorsque le poleman Patricio O’Ward s’est retiré de la tête au 16e tour, Lundgaard a pu rouler en tête du peloton pendant deux tours, avant de faire son premier arrêt de routine de la journée au 18e tour.

“Sortir [of the pits] et mener la course à un moment donné, était incroyable. Mais il s’agissait simplement de ne pas commettre d’erreurs, d’avoir une course propre et de s’en sortir. Je préfère faire 85 tours au lieu de 60, ou ainsi de suite. Le kilométrage était important. Pour avoir l’expérience d’une course complète… nous l’avons surmontée – et c’était difficile. C’était deux longues heures.

Après un premier relais solide, Lundgaard est sorti du top dix lors de son seul relais avec les pneus primaires. L’avertissement pour la panne moteur d’Álex Palou s’est retiré à quinze tours de la fin, préparant Lundgaard pour un redémarrage avec le quadruple champion Sébastien Bourdais qui l’a poussé pour la 15e place. « Je ne m’attendais pas à un avertissement à la fin, j’étais assez faible en push-to-pass à ce moment-là. J’ai eu un peu de chance avec Bourdais, il avait 115 secondes, ou quelque chose comme ça, avec 10 tours à faire. Alors je savais qu’il m’aurait eu de toute façon.

Les arrêts de ravitaillement étaient une nouveauté à ajuster. Au lieu de cela, Bourdais a pris contact avec Ryan Hunter-Reay alors qu’il tentait de se hisser au 14e rang, ce qui a permis à Lundgaard de les dépasser tous les deux alors qu’ils déviaient de leur parcours. Lundgaard a gagné deux autres places au cours des dix derniers tours, dépassant à la fois Scott Dixon et Simon Pagenaud, alors qu’ils luttaient pour maintenir le rythme avec les pneus composés principaux.

« Je suis content, j’ai fait l’expérience. Donc, maintenant je vais rentrer chez moi, bien reposé et avec une bonne expérience de l’Amérique », a déclaré Lundgaard.

Une apparition de retour n’a pas été confirmée par Lundgaard ou RLL. Mais s’il devait revenir cette saison, le seul week-end libre au calendrier de Lundgaard serait le week-end du 19 septembre au Laguna Seca Raceway. Quant à 2022, la solide performance de Lundgaard l’a certainement désigné comme candidat potentiel pour aller à temps plein en IndyCar la saison prochaine, d’autant plus que RLL a débattu de l’opportunité d’entrer ou non dans la voiture numéro 45 à temps plein en 2022.

En ce qui concerne l’inévitable question de s’attaquer à la course sur ovale, Lundgaard a déclaré à Nathan Brown de l’Indianapolis Star que c’était quelque chose qu’il “voudrait essayer à un moment donné”, mais a admis, “pour le moment, ce n’est pas ma cible, mais peut-être quelque chose [to try] à l’avenir.” Pas un refus ferme, mais pas une affirmation qu’il veut s’attaquer à une toute nouvelle sous-discipline de la course en ce moment.

RLL pourrait faire de sa troisième voiture une entrée à temps plein l’année prochaine. Les cours sur route et sur rue constitueront toujours l’essentiel du programme IndyCar 2022, et il a déjà fait preuve d’une forme compétitive malgré une condition physique inférieure à 100% lors de son premier week-end au travail.

Pour Lundgaard, un dépaysement lui serait bien utile. Il se retrouve derrière ses collègues membres de l’Alpine Academy Oscar Piastri et Guanyu Zhou, en partie à cause des problèmes de fiabilité qui ont compromis ses deux premières campagnes en F2.

Ce week-end a été une démonstration plus réfléchie du potentiel de Lundgaard en tant que pilote, face à une concurrence plus professionnelle. Dans des circonstances difficiles, il a donné une bonne image de lui-même.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article de . avec votre réseau :