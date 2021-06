Lundgaard obtient plus de temps de piste en F1 avec Alpine

Le pilote de l’Alpine Academy Christian Lundgaard a eu un avant-goût d’une voiture de Formule 1 à Silverstone mardi, Dane, 19 ans, testant la RS18 sur le site du Grand Prix de Grande-Bretagne

Sa cinquième fois dans une voiture de F1 au cours de sa carrière de pilote, dans des conditions météorologiques immaculées à travers le Royaume-Uni, a mené une solide journée, complétant 101 tours autour du site du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Après avoir piloté la RS18 à deux reprises en 2019 et 2020, Christian a passé la première partie de la journée à quelques tours de qualification avant de terminer le test par des simulations de course.

Les tests de Formule 1 continuent d’être une partie essentielle du programme d’entraînement de l’Alpine Academy, Christian rejoignant ses coéquipiers de l’Académie Oscar Piastri et Guanyu Zhou qui ont déjà participé à un test de F1 cette année.

Christian Lundgaard, 101 tours : « C’était une journée très fluide aujourd’hui à Silverstone et je suis content de la façon dont ça s’est passé. Nous avons réussi à terminer une grande partie du programme que nous avions prévu et la voiture se sentait bien sur le circuit de Silverstone.

« Nous avons fait quelques tours de qualification et des simulations de course, donc j’ai beaucoup de choses à digérer et à analyser par la suite. J’ai déjà piloté la RS18 mais c’est toujours génial de piloter une Formule 1 et j’en tirerai beaucoup d’apprentissages à partir d’aujourd’hui.

Mia Sharizman, directrice de l’Alpine Academy : « Aujourd’hui, Christian a fait du bon travail dans la RS18, rejoignant Oscar et Zhou pour terminer un test de Formule 1 cette année. C’était la cinquième fois que Christian était au volant d’une voiture d’essai F1 ayant déjà piloté la RS18 et la RS17.

“Aujourd’hui, il s’agissait en grande partie de se familiariser avec le caractère unique de la voiture avec un mélange de qualifications et de courses à haute teneur en carburant. Il l’a très bien géré et il a l’air plus à l’aise dans la voiture à chaque essai qu’il effectue.

« Notre programme d’essais en Formule 1 est quelque chose dont nous sommes très fiers au sein de l’Académie, car il aide à préparer nos jeunes pilotes à ce qui est attendu d’eux au plus haut niveau de la monoplace en Formule 1. »