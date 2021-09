Lundi, Bloody Monday – Bitcoin connaît une forte baisse au milieu des risques macroéconomiques | par Sylvain Saurel | sept. 2021

in

Le doute qui frappe les marchés annonce une forte volatilité tout au long de cette semaine.

Bien que tout laisse présager une fin d’année phénoménale pour Bitcoin, j’avais annoncé hier dans un article que cette semaine a été une semaine de doute en raison de divers risques macroéconomiques. J’envisageais un retour possible dans la zone de 42 000 $ à 44 000 $, et c’est quelque chose qui s’est produit.

Ce n’était pas un must bien sûr, mais les nombreuses questions qui restent sur Evergrande suggéraient que les marchés financiers en Asie commençaient à paniquer.

C’est ce qui s’est passé, avec la bourse de Hong Kong baissant de plus de 10 %, par exemple.

Cette chute s’est étendue à Bitcoin et à l’ensemble du marché des crypto-monnaies. De nombreux investisseurs ont cherché à récupérer des liquidités. Il n’était plus temps de penser à moyen ou long terme, mais plutôt de paniquer.

Cela s’est traduit par une baisse du prix du Bitcoin d’environ -7% :

En zoomant un peu plus sur une période d’une heure, vous pouvez voir qu’un plus bas a été atteint à 42 510 $ :

Ce dernier rempart, la zone de 42 000 $ à 44 000 $, a tenu bon aujourd’hui. Cependant, il n’y a aucune garantie que cela durera. Les risques macroéconomiques demeurent et la situation d’Evergrande est loin d’être réglée.

Le gouvernement chinois a déjà indiqué à plusieurs créanciers qu’Evergrande ne serait pas en mesure de payer ses prochains versements. Sa dette est de 300 milliards de dollars !

Pourtant, on imagine mal que le gouvernement chinois abandonne le soldat d’Evergrande pour en faire un exemple comme Lehman Brothers en 2008 côté américain. En effet, Evergrande est un poids lourd de l’immobilier en Chine :

Outre ce risque en provenance de Chine, qui pourrait conduire à terme à une crise financière mondiale, tous les observateurs des marchés financiers aux États-Unis attendent de voir ce que la Fed décidera mercredi 22 septembre 2021. C’est en effet ce jour-là que Jerome Powell est devrait dire si la Fed va ralentir les achats d’actifs que la banque centrale américaine effectue sur les marchés depuis avril 2020.

Effiler ou ne pas s’effiler, telle est la question.

Pour rappel, la Fed a racheté 120 milliards de dollars d’actifs sur les marchés financiers depuis avril 2020, ce qui a fait gonfler paraboliquement son bilan. Il dépasse désormais les 8 448 milliards de dollars.

Alors que le niveau d’inflation est encore extrêmement élevé aux États-Unis, qui devrait pousser la Fed à ajuster sa politique monétaire ultra-accommodante, la nouvelle vague de COVID-19 qui émerge en Amérique laisse planer des doutes sur la décision que prendra la Fed.

La reprise économique ralentit, la Fed est donc confrontée à une décision difficile.

En cas de doute, vous savez ce que cela signifie pour Bitcoin et les marchés en général : plus de volatilité s’installera. Vous pouvez donc vous attendre à ce que le prix du Bitcoin continue d’être volatil dans les jours à venir. Comme je le disais tout début septembre, ce mois est généralement rouge pour Bitcoin, et nous ne devrions pas échapper à la règle encore cette année.

La grande question reste de savoir jusqu’où le prix du Bitcoin peut descendre. Tant que la zone de 42 000 $ à 44 000 $ tient, tout va bien. Si les 42 000 $ devaient casser, nous verrions probablement moins de 40 000 $ avec un gros support à 38 000 $.

Quoi qu’il en soit, je suis toujours extrêmement optimiste pour la fin de l’année à venir. Une fois ce mois de septembre terminé dans environ 10 jours, toutes les données en chaîne qui confirment une accumulation massive de BTC se concrétiseront avec une augmentation significative du prix du Bitcoin à prévoir.

C’est mon sentiment, et c’est pourquoi je continue de saisir toutes les opportunités pour accumuler plus de BTC. Tous ceux qui croient fondamentalement au Bitcoin le font. Le président salvadorien Nayib Bukele vient de montrer qu’il fait partie de ceux qui ont une énorme confiance dans l’avenir du Bitcoin en annonçant que son pays a acheté la baisse aujourd’hui.

El Salvador contrôle désormais 700 BTC et saisira toutes les opportunités que le marché lui offrira. Il serait sage de faire de même pour profiter pleinement de la révolution Bitcoin à l’avenir.