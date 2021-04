Lundi chaos sur Dalal Street en tant que Sensex, char Nifty; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Les actions bancaires ont été parmi les principaux freins pour la plupart des échanges de la journée, mais ont récupéré certaines pertes au cours de l’heure de clôture aujourd’hui. (image: REUTERS)

Dalal Street a vu aujourd’hui le retour des ours et les a vus dominer la séance de négociation de la journée. Le S&P BSE Sensex a clôturé 882 points de moins à 47 949 tandis que le NSE Nifty 50 a plongé pour clôturer à 14 359. Les ours ont fait des ravages sur les marchés boursiers, entraînant presque tous les segments du marché. Les actions bancaires ont été parmi les principaux freins pour la plupart des échanges de la journée, mais ont récupéré certaines pertes au cours de l’heure de clôture aujourd’hui. Power Grid, IndusInd Bank, ONGC et Kotak Mahindra Bank étaient les principaux retardataires sur Sensex aujourd’hui. Dr Reddy’s et Infosys ont été les meilleurs gagnants.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities

«Les indices boursiers indiens de référence ont terminé en baisse le 19 avril au milieu des craintes de l’impact de la deuxième vague de Covid-19 et des verrouillages consécutifs sur l’économie. Nifty a formé un deuxième écart à la baisse en 5 jours, ce qui indique la faiblesse sous-jacente. Cependant, la clôture d’aujourd’hui était proche du sommet intrajournalier, faisant ainsi un type de formation d’homme suspendu. Cela pourrait signifier une reprise plus à la hausse à court terme. Cependant, à des niveaux plus élevés, les marchés continueront de subir des ventes répétées compte tenu de l’impact de la deuxième vague de Covid sur les entreprises et l’économie. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

«Les marchés intérieurs ont fléchi alors que la flambée des cas de Covid et l’imposition de restrictions continuaient de susciter les inquiétudes des investisseurs. Les restrictions croissantes obligent les investisseurs à reconsidérer les évaluations actuelles. En outre, le secteur bancaire a exercé des pressions sur le marché en raison des préoccupations croissantes concernant la qualité des actifs. Alors que les investisseurs restent concentrés sur la hausse des cas de covid-19, le marché continuera de rouler sur la volatilité. Nous pouvons nous attendre à une stabilité alors que les cas quotidiens chutent dans les semaines à venir en raison du verrouillage, de l’achèvement des élections nationales et de l’immunité avec la vaccination. “

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

«Nous n’avons pas cassé 14 200-14 250 à la clôture et par conséquent, le début d’un marché baissier ne peut pas être confirmé. Ce patch est un bon support pour le Nifty et si nous ne le respectons pas, nous pouvons passer à 13.800-13.900. Étant donné que la hausse est plafonnée à 15 000, une vue sur le côté long ne peut être prise qu’après ce niveau. Jusque-là, l’indice restera latéralement avec un biais à la baisse. »

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

«L’indice a ouvert un jour avec de fortes baisses, mais au second semestre a montré un recul décent et a clôturé un jour à 14 365 avec une perte de près de deux pour cent. L’indice a formé un motif de bougie marteau sur le graphique journalier, ce qui laisse entendre que si les niveaux actuels sont maintenus, nous pourrions voir un renversement positif dans les sessions à venir, une base solide est toujours dans la zone de 14,250-14,200 si elle parvient à tenir, alors une bonne reprise possible vers un obstacle immédiat. zone de 14 450 à 14 550 zones. »

Mohit Nigam, chef, PMS et conseil, Hem Securities

«Les marchés continuent de baisser directement en raison d’un nombre record de cas corona. L’augmentation des restrictions de verrouillage dans différentes régions du pays a effrayé les sentiments du marché lors de la session du matin, alors que lors de la deuxième session, nous avons assisté à une reprise partielle. Nous pensons cependant que les restrictions croissantes ne devraient pas avoir un impact grave sur le travail quotidien des entreprises Nifty 500 qui auraient désormais trouvé un moyen de poursuivre leurs activités. Ainsi, on peut investir une partie de leur corpus pour accumuler des entreprises de bonne qualité dans des secteurs stables. Techniquement, le marché a de nouveau rebondi à partir de 14 200 niveaux, ce qui constitue toujours un support solide. »

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.