Lundi maniaque : les craintes d’Omicron et de hausse des taux donnent aux marchés la frousse ; afficher la plus grosse chute en 8 mois

Les marchés boursiers nationaux ont enregistré lundi leur plus forte baisse intra-journalière au cours des huit derniers mois. Alors que le Nifty50 a corrigé de plus de 10 % par rapport au plus haut d’octobre, le Sensex est un peu court. Bank Nifty est en baisse de 16,5% par rapport à son sommet d’octobre de 41 238 points. Les plus gros perdants sur Nifty100 ont été Bandhan Bank (-7,7%), InterGlobe Aviation (-7%), BPCL (-6,4%), DLF (-6%) et Indus Towers (-5,8%). Les investisseurs ont perdu Rs 6,80 crore lakh de leur richesse lundi alors que la capitalisation boursière des sociétés cotées en bourse à l’ESB est tombée à Rs 252,58 lakh crore contre Rs 259 lakh crore lors de la session précédente.

L’Inde VIX – l’indicateur de la peur du marché – a bondi de plus de 16% lors de la séance de lundi au milieu d’une vente massive. Les ventes persistantes d’investisseurs de portefeuille étrangers au milieu des inquiétudes concernant les hausses des taux d’intérêt et les cas de virus émergents ont entraîné une volatilité sur les marchés, ont déclaré des experts du marché. Jusqu’à présent, en décembre, les FPI ont vendu des actions d’une valeur de plus de 17 000 crores de roupies, car les valorisations riches et l’émergence de la nouvelle variante du coronavirus ont effrayé le sentiment des investisseurs.

Le Sensex à 30 actions a terminé à 1 189,73 points ou 2,09 % en baisse à 55 822,01 avec seulement deux hausses contre 28 baisses de l’indice. De même, le Nifty50 a clôturé à 16 614,20, en baisse de 371 points ou 2,18%. Tata Steel a été le grand perdant du pack Sensex, qui a chuté de 5,2%. D’autres comme IndusInd Bank, SBI, Bajaj Finance, HDFC Bank et Kotak Mahindra Bank ont ​​également subi des coupes sombres. D’un autre côté, les actions d’Hindustan Unilever et du Dr Reddys Labs ont terminé parmi les gagnants lundi, totalisant 1,7%.

Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services, a déclaré : « Les marchés ont corrigé d’environ 10 % par rapport à leur sommet en raison de la vente constante de FII, du resserrement de la politique monétaire des banques centrales dans le monde et des inquiétudes concernant la reprise économique en raison de la hausse des cas d’omicron. L’étendue globale du marché reste négative et nécessiterait de puissants déclencheurs positifs pour changer la tendance négative actuelle. »

Au milieu des ventes massives, tous les secteurs du marché se sont soldés par des pertes. Le Bank Nifty a chuté de 3,3% lundi, tandis que l’indice PSU Bank a chuté de 4%. Les indices plus larges des moyennes et petites capitalisations de l’ESB ont également reflété les indices principaux, chutant jusqu’à 3,4 %. Le rapport global avance/baisse est devenu globalement négatif alors que près de 2 699 compteurs ont baissé et que seuls 746 scripts ont progressé dans l’ESB lundi.

Ailleurs en Asie également, les marchés se sont soldés par des pertes importantes dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la variante Omicron du virus, entraînant des restrictions plus strictes. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 2,13%, le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,9% et le Shanghai Composite de la Chine a terminé en baisse de 1,07% lundi. « Les marchés boursiers asiatiques ont chuté et les prix du pétrole ont chuté lundi alors que l’augmentation des cas d’Omicron a déclenché des restrictions plus strictes en Europe et menacé de ralentir l’économie mondiale dans la nouvelle année », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities.

