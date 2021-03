Lundi Prop Prédiction ⋆ .

C’est un lundi soir chargé sur le bois dur avec 11 matchs de la NBA au robinet. Alors que des opportunités se présenteront sans aucun doute pour obtenir des choix de paris gagnants sur la NBA sur les lignes de jeu, les accessoires des joueurs de la NBA ne doivent pas non plus être négligés. Avec autant de jeux sur la carte de ce soir, il peut certes être difficile de décider sur quels accessoires de joueur NBA sont les meilleurs sur lesquels miser. Le temps de recherche est serré? Cet article est là pour vous aider! Avec l’aide des deux Accessoires pour joueurs NBA d’Awesemo et Outils OddsShopper, voici trois des meilleurs paris sur les accessoires des joueurs de la NBA pour les matchs de lundi.

Prédiction de paris sur la NBA: Accessoires pour joueurs de la NBA | 29 mars

Moses Brown Plus de 13,5 points

Deux équipes qui cherchent à casser des dérapages perdants s’affronteront ce soir lorsque le Thunder d’Oklahoma City affrontera les Mavericks de Dallas. C’était une date limite relativement calme pour les échanges NBA pour le Thunder, tout bien considéré. L’équipe étant dans un état clair de reconstruction et jouant pour l’avenir, beaucoup ont été surpris que le Thunder n’ait pas déplacé le centre des vétérans. Al Horford à la date limite. Il est peut-être toujours à Oklahoma City, mais Horford ne prend pas en compte les plans du Thunder pour le reste de la saison. Après la date limite de jeudi, il a été annoncé qu’il resterait absent le reste du calendrier de la saison.

Le bénéficiaire immédiat d’Horford ne faisant plus partie de l’alignement cette saison est Brown. Il était relativement inconnu il y a quelques semaines à peine, jusqu’à ce qu’il affiche une paire de lignes de statistiques fortes, alors que le Thunder continuait à lutter contre le virus des blessures. Brown est devenu un pilier de la formation dans les jours qui ont suivi, enregistrant plus de 30 minutes dans chacun des trois derniers matchs de l’équipe. Sa plus grande ligne jusqu’à présent est venue lors de la dernière sortie d’Oklahoma City, un double double de 21 points et 23 rebonds.

Avec les moyennes de saison de Brown qui n’ont pas encore rattrapé les ajustements drastiques du temps de jeu et la situation de l’alignement de Thunder autour de lui, les parieurs ne devraient pas être trop emballés dans sa moyenne de points de 8,3. Se concentrer plutôt sur les jeux récents est la meilleure voie à suivre. Brown a marqué 13 points ou plus dans six des huit derniers matchs du Thunder. Il a également récolté au moins six tentatives de tir dans chacun des sept derniers matchs. Lorsque les tirs tombent, Brown ne devrait avoir aucun mal à dépasser la ligne de paris NBA de 13,5.

Moses Brown Total Points Choix de paris NBA + Cotes Shopping

Choisir et choisir où placer ses choix de paris NBA est essentiel étant donné les variations de lignes et de cotes qui peuvent survenir. Pour le pari total de points de ce soir sur les accessoires des joueurs de la NBA, nous voyons qu’un bookmaker (BetMGM) a déplacé sa gamme d’un point par rapport au reste du marché. Avec notre objectif bénin de parier sur cet accessoire, nous voudrions éviter de jouer sur une ligne plus élevée. En tant que tel, une cote de -113 à BetRivers et DraftKings représente la meilleure valeur sur notre pari prévu.

Josh Jackson sous 4,5 Rebonds

Deux équipes qui se sont combinées pour seulement trois victoires lors de leurs 10 derniers matchs respectifs se battront ce soir lorsque les Raptors affronteront les Pistons. Pour les Raptors, cette saison s’est avérée être une déception majeure. Cela dit, il n’est pas vraiment facile de jouer une saison entière loin de votre terrain. Pendant ce temps, les Pistons se concentrent carrément sur l’avenir. L’équipe a amassé un certain nombre d’anciens choix de repêchage élevés, y compris Jackson.

Jackson n’a jamais été à la hauteur du battage médiatique, mais il a pris un nouveau départ cette saison à Detroit. Quand les Pistons ont rencontré un lot de blessures et ont inauguré Blake Griffin Pour le bloc commercial, la communauté du basketball fantastique était enthousiasmée par ce que Jackson pourrait être en mesure de fournir en plus de minutes. Bien qu’il ait eu quelques bonnes performances, il n’a pas vraiment impressionné.

Dernièrement, Jackson semble être de nouveau tombé en disgrâce. Il a cédé des minutes à Saddiq Bay et en moyenne seulement 24,6 par match sur la saison. En ce qui concerne l’hélice des rebonds des paris NBA de ce soir, Jackson n’a pas dépassé 4,5 tableaux dans chacun des cinq derniers matchs et huit des neuf derniers au total. Même dans un affrontement contre la pire équipe de rebond de la NBA, Jackson devrait se défaire de sa forme récente de manière majeure pour passer sur l’hélice de ce soir.

Josh Jackson Total Rebounds Choix de paris NBA + Shopping de cotes

Les parieurs n’ont qu’une seule option pour jouer sous le total des rebonds de Jackson sur le pari NBA lors du match de ce soir. William Hill est le seul bookmaker offrant des cotes sur cet accessoire spécifique. Étant donné que la ligne est inférieure à -135, il semble que le marché soit d’accord avec notre évaluation sur ce choix.

Darius Garland Plus de 4,5 passes décisives

Les Cavaliers devraient continuer ce soir leur road trip sur la côte ouest dans les Rocheuses. Ce sera une tâche ardue pour la jeune équipe de repartir victorieuse contre les Utah Jazz, détenteurs du meilleur record de la NBA. Cela dit, l’outil Awesemo NBA Player Props Tool est optimiste sur Garland pour dépasser son total de passes de 4,5. Après avoir plongé plus profondément dans les chiffres, je suis enclin à être d’accord.

Sur la saison, Garland obtient en moyenne 5,7 passes décisives par match. Malgré le classement des Cavaliers au dernier rang en points par match en équipe, Garland a été un catalyseur majeur pour les regards offensifs et les points qu’ils sont capables de générer. Il a une moyenne de 16,6 points à lui seul et a également fait un travail phénoménal pour former ses coéquipiers.

Bien que les Jazz se classent parmi les cinq premiers en termes de défense cette saison, ils n’ont pas joué au même niveau que celui que nous avons vu au cours de la première moitié de l’année. De plus, les nombres d’aide de Garland ne semblent pas corréler positivement avec les forces défensives adverses. Au contraire, on pourrait affirmer que la corrélation est négative. Garland a obtenu cinq passes ou plus dans sept des neuf derniers matchs de Cleveland. Deux de ceux dans lesquels il a échoué sont venus contre les Kings de Sacramento, propriétaires de la deuxième pire défense de la NBA. Peut-être que les coéquipiers de Garland n’avaient pas besoin d’autant de précision de passes pour obtenir des tirs de qualité dans ces jeux!

Darius Garland Total assiste les choix de paris sur la NBA et le shopping de cotes

Une autre preuve du fait que les paris sur la NBA de Garland aident à faire un pari fort réside dans les cotes de paris elles-mêmes. Dans tous les paris sportifs, le total de 4,5 passes décisives a été considérablement augmenté. Alors que les parieurs doivent maintenant se reposer un peu pour placer le pari, le mouvement du marché correspond aux chiffres. Actuellement, la meilleure cote au dessus est de -135. Ce prix peut être trouvé chez William Hill.

