L’une des applications de musique et de podcast les plus populaires au monde est désormais compatible avec Android Auto | La technologie

Si vous faites partie de ceux qui utilisent Android Auto tous les jours, vous avez de la chance car la plus ancienne application musicale du secteur a atteint le système d’exploitation Google pour les véhicules. De cette façon, le système va encore plus loin et rend les choses très difficiles pour CarPlay.

Il existe de plus en plus de voitures prenant en charge Android Auto, les développeurs de logiciels ne veulent donc pas manquer l’occasion de s’adresser à un public qui ne cesse de croître et qui se compte aujourd’hui par millions dans le monde.

Spécifiquement et selon les propres statistiques de Google, plus de 100 millions de voitures sont déjà équipées d’Android Auto sans fil (Rappelez-vous que pour cela, vous devez connecter le téléphone à la voiture via Bluetooth et WiFi) et il y en a des millions d’autres qui passent par câble.

Et Soundcloud semble avoir compris qu’Android Auto est un terrain fertile car après plusieurs années de demande, les utilisateurs ont mis à jour leur client Android afin qu’il soit également compatible avec le système d’exploitation pour véhicules.

La prise en charge d’Android Auto a été déployée auprès des premiers utilisateurs il y a près d’un mois et semble maintenant être disponible pour la plupart des utilisateurs dans le cadre de la dernière version publiée sur le Play Store.

Soundcloud dans Android Auto est livré avec les mêmes fonctionnalités que dans la version mobile, c’est-à-dire que sur l’écran de la voiture, nous pouvons contrôler l’application comme si nous l’utilisions depuis le mobile.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Et, comme de nombreuses applications sur Android Auto, Pour pouvoir l’utiliser avec le véhicule en mouvement, nous devrons d’abord accéder avec le mobile pour que plus tard sur l’écran principal il apparaisse comme disponible (nous espérons que Google corrigera cela dès que possible car c’est très ennuyeux).

Malgré tout, il est arrivé avec des erreurs, comme indiqué sur Reddit, car l’application ne se souvient pas toujours de la chanson que vous écoutiez lorsque vous éteignez la voiture, elle n’est donc pas en mesure de reprendre la lecture lorsque vous la rallumez, car c’est le cas de Spotify.