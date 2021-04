L’une des applications les plus mythiques de l’histoire de l’informatique revient sur Windows 10 | La technologie

Microsoft a eu besoin de plus de 1 300 jours pour publier gratuitement l’application Paint classique dans le Windows Store.

Si vous utilisez les systèmes d’exploitation Microsoft depuis de nombreuses années, vous vous souviendrez de l’application Paint d’origine, l’une des applications préférées de ceux qui créent des mèmes sur Internet, et que vous avez sûrement déjà utilisé pour vous sortir des ennuis au cas où vous le feriez. pas avoir Photoshop à la main.

Il y a quelques années, notamment avec la sortie de Paint 3D en 2017, ceux de Redmond ont décidé de se passer de cette application mythique, ce qui ne convenait pas vraiment aux utilisateurs. Cela a amené Microsoft lui-même à sortir et à annoncer que le Paint classique arriverait bientôt dans le magasin Windows, bien qu’ils aient pris leur temps.

Depuis cette annonce, faite le 24 juillet 2017, il a beaucoup plu, et finalement Microsoft semble qu’aujourd’hui 7 avril 2021 l’application est presque prête pour pouvoir être téléchargée via sa boutique, gratuitement, et à tout le monde.

Au moment de la rédaction de cette news, bien que l’onglet Microsoft Paint soit déjà créé, ne peut toujours pas télécharger, ni aux États-Unis ni dans le magasin espagnol, mais il sera probablement bientôt disponible.

Il ne semble pas que quoi que ce soit dans cette application Paint classique va changer par rapport à celle dont nous nous souvenons, et c’est qu’il n’y a fondamentalement rien de spécial dans le fichier, juste une brève description dans laquelle on peut lire que «Paint is un éditeur graphique simple et puissant avec une variété d’utilisations. Vous pouvez rapidement éditer des images ou créer des chefs-d’œuvre avec les outils de cette application. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez enregistrer et partager les fichiers dans presque tous les formats. «

Nous verrons si avec la disponibilité future de l’application Paint classique dans le Microsoft Store, celles de Redmond incluent des mises à jour, bien qu’il soit peu probable que l’essence de l’original ne soit pas perdue.