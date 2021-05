L’une des arcades mythiques de SEGA, l’Astro City, est de retour: elle est en vente au format Mini sur Amazon | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Que vous soyez collectionneur ou amateur de rétro, vous connaissez probablement déjà le Sega Astro City Mini, une machine d’arcade mini-format que l’on pensait exclusive au Japon, et qui a également eu certaines réserves qui ont volé aux États-Unis et, maintenant, les Européens ont une unique et dernière chance de l’avoir.

Si vous ne le connaissez pas encore, la Sega Astro City Mini est une machine d’arcade de petit format qui comprend jusqu’à 37 jeux classiques. C’est un produit pour célébrer le 60e anniversaire de cette célèbre machine d’arcade Sega, mais avec des titres rétro un peu plus actuels. Cependant, le Sega Astro City Mini est une reproduction fidèle à l’échelle 1/6 du terminal d’origine, et la vérité est que c’est un plaisir d’avoir compte tenu du fait qu’il sera grandement apprécié à l’avenir.

Eh bien maintenant, grâce à Amazon, vous pouvez réserver le Sega Astro City Mini avant qu’il ne disparaisse pour toujours et qu’il soit impossible d’acheter, car plus d’unités ne seront plus vendues.

Vous avez la dernière chance de précommander le Sega Astro City Mini sur Amazon, et il y a des unités très limitées

L’avantage de la pré-commande du Sega Astro City Mini sur Amazon est que comptes avec le prix de prévente garanti où à la fin, vous êtes facturé le prix le plus bas affiché à partir du moment où vous passez votre commande jusqu’au jour du départ, un produit qui sera initialement en vente le 25 juin.

De cette façon, vous pouvez réserver le produit, ne rien payer, et quand Amazon vous l’envoie, l’argent sera déduit de votre carte de crédit, en payant toujours le montant le plus bas apparu dans la réservation pendant tout ce temps.

La Sega Astro City Mini a 37 titres préchargés, dont:

Alex Kidd: The Lost Stars Alien Storm Alien Syndrome Altered Beast Arabian Fight Bonanza Bros. My Hero Puyo Puyo Puyo Puyo 2 Puzzle & Action: Ichidant-R Puzzle & Action: Tant-R Rad Mobile Quartet 2 Scramble Spirits Sega Ninja Shadow Dancer Shinobi Sonic Boom Space Harrier Stack Columns Thunder Force AC Virtua Fighter Wonder Boy Wonder Boy in Monster Land Wonder Boy III: repaire de monstres

Le système dispose d’une entrée HDMI pour le connecter à notre téléviseur, également d’une entrée prise casque classique et de deux ports USB de type A.

