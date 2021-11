L’une des bonnes affaires d’Amazon qui revient toujours : le robot aspirateur à 79 € qui a déjà accumulé des milliers d’avis positifs | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon a proposé une multitude d’offres pour le Black Friday, y compris certaines de celles qui triomphent toujours lorsque le grand jour arrive.

Si vous êtes un habitué des grands jours de soldes sur Amazon, l’offre que nous décrivons vous semble sûrement familière, et c’est une bonne affaire qui se répète le Prime Day, le Black Friday et d’autres campagnes, et toujours avec un succès retentissant.

On parle du robot aspirateur le moins cher -ou l’un des plus- sur Amazon, le LEFANT M201 qui ne coûte que 79 euros. Cela coûte en fait un peu plus cher, mais il est entré dans le catalogue d’offres anticipées d’Amazon pour le Black Friday.

Aspirateur robot d’une puissance de 1800 Pa, réservoir de 500 millilitres et capteurs optiques pour éviter les collisions avec les meubles. Il dispose du WiFi et est compatible avec Alexa.

Malgré son prix étonnamment bon marché, c’est un robot assez complet, d’autant plus qu’il a beaucoup de puissance, jusqu’à 1 500 Pa selon le mode que vous choisissez pour aspirer.

Grâce à ce pouvoir, il est parfait à la fois pour aspirer les poils d’animaux et pour travailler sur les tapis et les moquettes, donc si vous les avez, vous ne devriez pas vous en soucier.

Non seulement cela, mais il a également un design assez mince, adapté pour se glisser sous certains meubles et canapés.

De cette façon, il respecte plusieurs des aspects essentiels d’un aspirateur robot, en particulier pour les utilisateurs qui ont peu de budget ou qui souhaitent simplement essayer un modèle de base avant de passer à un modèle plus complet.

Avoir un robot qui nettoie le sol de votre maison pendant que vous êtes au travail ou à l’université est merveilleux. Le robot aspirateur est devenu un élément essentiel dans toute maison, et dans ce guide, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour décider de l’achat du vôtre.

Bien que la marque ne précise pas la durée de vie de la batterie, les utilisateurs remarquent qu’elle est assez longue. Ce sont les mêmes milliers d’utilisateurs qui ont pu l’essayer et qui ont laissé des commentaires assez positifs.

Comme il dépasse 29 euros de prix, La livraison est gratuite partout en Espagne, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime, bien que s’il l’a aussi, tant mieux, car votre commande arrivera beaucoup plus rapidement.

Si vous êtes pressé de sortir votre tout nouveau robot, la meilleure chose est que vous en profitiez pour vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime sans permanence, ce qui vous donne également 30 jours pour regarder la meilleure série Prime Video.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.