L’une des émissions les plus détestées de Netflix revient pour deux saisons supplémentaires

Ces dernières années, Netflix a clairement indiqué qu’il préférait créer de nouvelles émissions plutôt que de renouveler les anciennes. À moins qu’une émission n’ait les éloges de la critique d’Ozark ou la popularité démesurée de Bridgerton, il est peu probable qu’elle dure plus de trois saisons. Même lorsqu’une émission semble prête à faire sensation, Netflix est plus que disposé à couper l’appât après une saison. C’est précisément ce qui est arrivé à The Irregulars, Jupiter’s Legacy et Cowboy Bebop en 2021. Mais la plupart de ces décisions dépendent vraiment de l’audience, c’est pourquoi Netflix vient de renouveler Emily à Paris pour la saison 3 et la saison 4.

Emily à Paris revient sur Netflix pour les saisons 3 et 4

Lundi, Netflix a annoncé avoir renouvelé Emily à Paris pour deux saisons supplémentaires.

Emily is Paris est une comédie sur une jeune responsable marketing qui déménage de Chicago à Paris après que son entreprise a acquis une société française de marketing de luxe. Elle est en charge de la refonte de la stratégie de médias sociaux de l’entreprise. En chemin, elle se fait de nouveaux amis, rencontre des prétendants potentiels, tout en essayant de s’intégrer dans son travail. L’émission a été un succès pour Netflix lors de sa première saison, avec 58 millions de vues au cours de ses 28 premiers jours sur le service. La deuxième saison a été tout aussi importante, en tête du top 10 mondial de Netflix avec 107,6 millions d’heures visionnées au cours de sa première semaine. La saison 1 a également récupéré une place dans le top 10.

Si vous voulez en savoir plus sur la deuxième saison de la série, voici un synopsis de Netflix :

Dans la saison 2, désormais plus ancrée dans sa vie à Paris, Emily s’améliore dans sa navigation dans la ville mais lutte toujours avec les particularités de la vie française. Après s’être retrouvée dans un triangle amoureux avec sa voisine et son premier vrai ami français, Emily est déterminée à se concentrer sur son travail, qui se complique de jour en jour. En cours de français, elle rencontre un camarade expatrié qui l’exaspère et l’intrigue à la fois.

Pourquoi est-ce important ?

Il y a clairement beaucoup de gens qui aiment Emily à Paris, mais le consensus général autour de la série est un peu compliqué. Au moins plus que votre original Netflix moyen.

Slate a publié un article intitulé « Emily in Paris Is the Hate Watch We Can’t Stop Watching » peu de temps après que la première saison a frappé Netflix en 2020. Comme Willa Paskin l’a noté dans son article, la titulaire Emily est insupportable. Twitter n’est peut-être pas la réalité, mais tout le monde avec un compte Twitter qui a regardé l’émission semblait avoir la même réaction envers le personnage principal. Ils n’ont pas regardé parce qu’ils voulaient qu’elle réussisse. Emily n’apprend pas, elle ne grandit pas et elle n’est pas particulièrement intéressante. Et donc les gens détestent la regarder parce qu’elle continue de réussir malgré tout cela.

Rotten Tomatoes n’est pas une mesure particulièrement utile pour les spectacles, mais Emily à Paris a quand même obtenu un score plutôt bas. La première saison se situe à 63% en dessous de la moyenne, tandis que la saison 2 a réussi à grimper à 70% avec les critiques. Le score d’audience est cependant bien inférieur et a chuté en dessous de 40 % dans la saison 2.

Néanmoins, les gens regardent et Netflix ne se soucie pas de savoir pourquoi. C’est pourquoi la société a mis fin à Cowboy Bebop quelques semaines seulement avant de doubler Emily à Paris.