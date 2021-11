L’une des émissions Netflix les plus brutales a une nouvelle saison

Avec la sortie de Narcos: Mexico Saison 3 à la fin de la semaine dernière, la série a maintenant rejoint les rangs de plus en plus exclusifs des séries originales de Netflix que le streamer n’a pas mises en conserve après une ou deux saisons.

En fait, à chaque fois que vous auriez pu supposer que la franchise Narcos était arrivée à une conclusion naturelle – avec la mort de Pablo Escobar, puis l’effondrement du cartel de Cali, puis le transfert de la franchise axée sur la Colombie au Mexique – le spectacle a tiré un lapin narratif sorti d’un chapeau à chaque fois. Et tout à ce sujet, de la qualité de l’écriture à la violence explosive en passant par certains des méchants les plus convaincants et les plus richement dessinés à la télévision, ne cesse de s’améliorer. À un moment donné, au cours de l’un des épisodes passés de la franchise, un politicien est montré racontant un dicton colombien : « Dieu a fait notre terre si belle, c’était injuste pour le reste du monde. Donc, à égaliser le score, Dieu a peuplé le pays d’une race d’hommes méchants. Cette série vous présente autant de ces hommes diaboliques que possible dans chaque épisode.

Narcos: Mexico saison 3 maintenant en streaming sur Netflix

Bad Bunny, dans le rôle d’Arturo « Kitty » Páez dans la saison 3 de « Narcos: Mexico » de Netflix. Source de l’image : Juan Rosas/Netflix

Comme indiqué, les choses ont commencé (il y a environ 60 épisodes maintenant!) Se concentrant sur le baron colombien de la drogue Pablo Escobar. Lorsqu’il a été abattu et tué, la série s’est concentrée sur ses rivaux, le cartel de Cali. Après sa disparition, la série originale Narcos s’est terminée – mais s’est ensuite transformée en son itération actuelle, Narcos : Mexique.

Au début, ce spin-off se concentrait sur un patron de la drogue mexicain : Miguel Ángel Félix Gallardo. Il voulait unir les cartels en guerre de son pays en une seule association, avec lui-même en tête. Les guerres sont mauvaises pour les affaires, et de cette façon, tout le monde gagne – du moins, c’était l’idée. Pour faire court, les monstres ont tendance à ne pas bien jouer avec les autres. C’est-à-dire que ce n’était qu’une question de temps avant que cette confédération ne se fracture. « Felix » s’est retrouvé derrière les barreaux. Et cela nous amène à la nouvelle saison sur Netflix. L’accent est désormais mis sur l’un des anciens lieutenants de Felix, Amado Carrillo Fuentes.

« Se déroulant dans les années 90, lorsque la mondialisation du commerce de la drogue s’enflamme, la saison 3 examine la guerre qui éclate après l’arrestation de Félix », explique le synopsis officiel de Netflix. «Alors que les cartels nouvellement indépendants luttent pour survivre aux bouleversements politiques et à l’escalade de la violence, une nouvelle génération de piliers mexicains émerge. Mais dans cette guerre, la vérité est la première victime – et chaque arrestation, meurtre et démantèlement ne fait que repousser la vraie victoire. »

Avis et réaction

Une dernière danse. La dernière saison de Narcos: Mexico est maintenant diffusée sur @netflix. pic.twitter.com/lwm7fyb46n – Narcos (@NarcosNetflix) 5 novembre 2021

Chez IMDb, l’émission a actuellement une note de 8,4/10, basée sur les votes d’environ 70 000 utilisateurs IMDb. « Dans le décompte final », lit une critique du Daily Beast qui, en tant que fan de la série, je suis d’accord avec 100%, « Narcos: Mexico n’est pas seulement une épopée sur un système brisé et irrécupérable, une vaine entreprise anti-drogue, ou la trahison prévisible des criminels et des gouvernements – c’est un portrait multinational d’individus obsédés par la cupidité, le pouvoir, la culpabilité et un désir autodestructeur d’améliorer les choses, même lorsque ces efforts sont voués à l’échec.

Et pourtant, le spectacle vous laisse en redemande. Une saison El Chapo, ça vous tente ? De plus, la nouvelle saison est racontée par le journaliste Andrea Nunez, dans une performance fantastique de Luisa Rubino.

Elle écrit pour un journal, La Voz, et est pleine d’un idéalisme juvénile. « Il y a des forces qui nous poussent », dit-elle à un moment donné. « Façonner nos vies dont nous ne sommes pas conscients. Certains d’entre nous essaient de comprendre comment ils fonctionnent. Certains d’entre nous utilisent notre voix.

Alejandro Edda, dans le rôle de Joaquin Chapo, dans « Narcos: Mexico ». Source de l’image : Juan Rosas/Netflix