L’une des femmes du Yacht Gathering de Jack Brooksbank regrette de s’être torse nu autour de lui ⋆ .

Jack Brooksbank n’a été marié qu’à la princesse Eugénie depuis un peu moins de trois ans, mais il a déjà prouvé qu’il avait sa place lorsqu’il s’agissait de s’impliquer dans un scandale public embarrassant. Jack a été photographié naviguant autour de l’île de Capri sur un bateau avec trois femmes alors que sa femme était de retour à la maison pour s’occuper de leur fils de cinq mois août. Il y avait de l’alcool, de la natation, des rires, des bikinis, des attouchements douteux et des mamelons exposés, ce qui engendrait une situation qui nécessitait un contrôle immédiat des dégâts. la belle-mère de Jack Fergie a rapidement pris sa défense, affirmant que Jack était un homme « d’intégrité » et qu’il faisait simplement son travail d’ambassadeur de la marque de tequila Casamigos. Maintenant, nous entendons l’une des femmes sur ce yacht, une influenceuse italienne des médias sociaux nommée Erica Pelosini, qui dit que c’est elle qui était inappropriée sur ce bateau.

Fête de voyage en yacht de Jack incluse Rachel Zalis, directeur mondial de Casamigos, Marie Buccellati, une mannequin devenue ambassadrice de la mode nommée, et Erica. Erica était celle vue sur plusieurs photos avec son haut sur le yacht après avoir nagé avec Jack. Elle a parlé au Daily Mail, et elle jure que ce n’est pas ce à quoi cela ressemble. En fait, Erica dit qu’elle n’était pas seins nus par choix, mais par circonstance parce que son maillot de bain était mouillé et qu’elle devait l’enlever. Tu vois, ce n’est pas la faute de Jack, c’est la faute de l’océan. Mais même si techniquement l’océan est à blâmer, Erica est vraiment désolée de la situation. via le Daily Mail :

« En général, je ne vais jamais seins nus, mais mon bikini s’est mouillé et j’ai décidé de l’enlever. Je sais que ça n’a pas l’air bien pour Jack et sa famille. Je me suis senti très mal pour eux quand j’ai vu les images de lui entouré de trois femmes parce que sa femme n’était pas là. Cela a conduit les gens à faire des suggestions inappropriées et à tirer des conclusions hâtives et c’est très blessant que les gens pensent cela. Je suis vraiment désolé si j’ai embarrassé la princesse Eugénie et Jack. Ce n’était pas approprié pour moi d’être seins nus.

Erica a ensuite défendu Jack contre les accusations de tricherie :

« En regardant les images, je peux comprendre comment elles pourraient être mal interprétées. Je suis seins nus, Maria le serre dans ses bras et Rachel est aussi une très belle femme, mais les gens supposent les mauvaises choses. Nous étions là en tant qu’amis et collègues de travail en train de passer un merveilleux après-midi sous le soleil italien. Jack est un ami très cher à moi et je le connais depuis plusieurs années. Il est aussi de bons amis avec les deux autres femmes. C’est très bouleversant pour moi que les gens puissent penser aux mauvaises choses.

Oh, et ils n’avaient même pas vraiment prévu d’être sur ce bateau en premier lieu ! Erica prétend que c’est elle qui a eu le bateau parce qu’elle pensait qu’il serait plus facile d’aller déjeuner en bateau qu’en conduisant une voiture. Et sur le chemin du retour après le déjeuner, ils ont décidé d’être spontanés et de sauter dans l’eau. Juste quelques amis chauds qui se rafraîchissent après le déjeuner, c’est tout. Personne ne leur a parlé de la règle des 60 minutes de natation ?

Erica est allée de l’avant et s’est mérité une nomination potentielle pour une médaille de l’Empire britannique pour avoir fait preuve d’une fonction publique exceptionnelle en faveur de la Couronne lorsqu’elle a révélé que le sujet de conversation préféré de Jack était à quel point sa femme et son enfant lui manquaient :

« Jack parlait de son bébé et nous montrait des photos de lui. Il avait l’air adorable. C’est un père très fier. Un jour, il nous a dit qu’il était très triste d’être loin de la princesse Eugénie et de son fils.

Elle ajoute qu’elle et Jack ont ​​vu les photos du yacht à l’aéroport, alors qu’ils rentraient chez eux, et qu’elle a mentionné qu’elles pourraient être “mal interprétées”. Jack lui a assuré que la princesse Eugénie ne serait pas dérangée car elle lui faisait confiance. Erica dit également que si elle était coincée à la maison avec un bébé de cinq mois, elle ne serait pas en colère si elle voyait son propre mari sur un bateau avec des femmes, car elle serait heureuse qu’il s’amuse dans le soleil (Erica est mariée, à la créatrice de chaussures Louis Leeman).

Erica a fait beaucoup de travail avec cette interview, mais elle a vraiment tout fait pour que Jack ressemble à un innocent petit vendeur de tequila qui aime sa famille. Si seulement chaque mari royal avait eu autant de chance. Prince André est définitivement jaloux de son gendre. Une référence de personnage public éclatante de Fergie ainsi qu’une femme extérieure à la famille? Il est juste coincé avec Fergie.

