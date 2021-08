L’une des fonctionnalités les plus utiles de Microsoft Teams est d’obtenir un petit ajustement intelligent

in

Microsoft travaille sur des mises à jour pour la plate-forme de collaboration Teams qui devraient alléger une partie du fardeau des hôtes de réunion.

Conformément à une entrée mise à jour dans la feuille de route du produit, les hôtes pourront bientôt déléguer la responsabilité des salles de sous-commission à des participants spécifiques à l’appel, dont le travail consistera à gérer leur sous-groupe de participants.

« En prenant le contrôle du panneau de gestion des salles de sous-commission, les présentateurs désignés seront autorisés à effectuer des opérations de sous-section en tant que gestionnaire ou organisateur de réunion », a expliqué Microsoft.

L’idée est d’aider les hôtes à maximiser la valeur des sessions en petits groupes, dont la plupart sont menées en dehors de leur vue et, en tant que telles, peuvent manquer de but et de direction – en particulier dans les contextes d’apprentissage en ligne.

En plus d’obtenir des privilèges administratifs, les responsables de salle sont censés diriger des présentations dans leurs ateliers individuels et maintenir la discussion sur la bonne voie jusqu’à ce que le groupe plus large se réunisse à nouveau.

Salles de sous-commission des équipes

La possibilité d’affecter des gestionnaires de salles de sous-commission fonctionnera en tandem avec une deuxième nouvelle fonctionnalité d’équipes, qui donnera aux hôtes la possibilité de préparer des salles de sous-commission à l’avance, évitant ainsi les tracas de le faire à la volée.

Selon une deuxième entrée de feuille de route, la fonctionnalité introduira la «capacité pour les organisateurs d’effectuer la configuration des groupes de travail et l’affectation des participants avant le début de la réunion».

Il est facile d’imaginer que cette fonctionnalité s’avère utile dans divers scénarios, mais particulièrement pour les enseignants, qui sont moins susceptibles d’avoir le temps de bricoler les paramètres au milieu d’une session.

Les deux nouvelles fonctionnalités de la salle de discussion sont toujours en cours de développement, mais devraient être déployées pour tous les utilisateurs de Teams d’ici la fin septembre, probablement dans le cadre de la même mise à jour.

Malheureusement, la fonctionnalité des salles de sous-commission est actuellement limitée au client de bureau Teams, ce qui limite quelque peu la portée des nouvelles fonctionnalités, mais Microsoft dit qu’il travaille pour amener l’installation sur les plates-formes mobiles plus tard cette année.