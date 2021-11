L’une des fonctionnalités les plus utiles de Spotify sur les téléphones Android disparaît | La technologie

La plate-forme de musique en streaming et de podcast a une fonctionnalité que des milliers d’utilisateurs utilisent dans leur vie de tous les jours, mais ceux de Spotify ont décidé de l’éliminer comme ça et les utilisateurs ne l’ont pas aimé.

Spotify est l’une des applications les plus utilisées et, c’est que, la plate-forme de musique en streaming compte de nombreux adeptes. Les utilisateurs qui utilisent cette application et pas une autre le font à la fois pour le prix et pour les différentes fonctionnalités qu’elles intègrent, comme le mode voiture.

De cette façon ou, plutôt, vue; Il a permis d’utiliser l’application dans la voiture de manière simple et avec une interface adaptée pour avoir le téléphone portable sur le tableau de bord. La vérité est qu’il était très utile pour les utilisateurs qui n’avaient pas de véhicule intelligent et qui, à la place, utilisaient le mobile pour cela.

Malgré l’utilité de cette fonctionnalité, Spotify a décidé de la supprimer complètement. Cette nouvelle a rendu de nombreux utilisateurs mécontents de la plate-forme de musique en streaming, en fait, nous avons entendu la nouvelle grâce à un article sur le forum de support Spotify.

Sur la page où toutes ces plaintes sont collectées, les utilisateurs se sont tournés et ont demandé son retour, mais la réponse de Spotify est qu’ils ont retiré cette fonctionnalité indéfiniment. Bien sûr, ils disent aussi que l’avoir éliminé ne veut pas dire qu’il disparaît à jamais.

En fait, ceux de Spotify se cachent en ce qu’avoir retiré cela peut signifier qu’ils préparent une bien meilleure intégration de ce type de fonctionnalité au sein de l’application. Autrement dit, il peut réapparaître dans l’application ou, à la place, il peut ne plus exister.

Pour le moment, nous devrons attendre pour connaître définitivement les plans de Spotify. La seule chose claire est qu’il ne sert à rien de mettre en colère un grand nombre d’utilisateurs ou de retirer une fonctionnalité sans proposer quelque chose pour servir de substitut, ils ont peut-être eu une raison de le faire. Mais apparemment, il semble que ce soit du jour au lendemain.