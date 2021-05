L’une des fonctions les plus attendues de WhatsApp est sur le point d’arriver afin que vous ne soyez pas dérangé en vacances | La technologie

L’une des fonctions WhatsApp les plus attendues par les utilisateurs vient d’atteindre la version bêta de l’application. C’est une fonctionnalité très pratique et utile qui vous évitera d’être dérangé en vacances.

Si vous êtes au courant des nouvelles actuelles dans le secteur de la technologie, vous avez sûrement entendu parler du mode vacances de WhatsApp. Nous parlons de l’une des fonctions les plus recherchées par les utilisateurs, car elle vous permet d’ignorer les notifications des discussions archivées afin que personne ne vous dérange lorsque vous avez un jour de congé ou que vous êtes en vacances.

L’application de messagerie instantanée appartenant à Facebook a commencé à tester cette fonctionnalité à la mi-2019, mais a été interrompue un peu plus tard. Dans la dernière ligne droite de 2020, la fonction est réapparue dans les versions bêta, et depuis lors, la plate-forme a apporté quelques modifications, à la fois de nom et de fonctionnement.

Initialement, la fonctionnalité s’appelait Vacation Mode, mais plus tard, WhatsApp a décidé de le changer en Ignorer les discussions archivées, puis de devenir Lire plus tard puis aux discussions archivées.

Découvrez ce que WhatsApp Web cache parmi ses options pour en tirer le meilleur parti sur votre PC. Profitez des astuces que vous pouvez facilement trouver et que nous vous racontons dans ce guide.

Jusqu’à présent, le nouveau fichier WhatsApp n’avait pu tester qu’un groupe fermé d’utilisateurs, mais maintenant la plate-forme le déploie dans la version 2.21.11.1 de la version bêta de WhatsApp pour Android et dans certaines mises à jour précédentes.

Le nouveau fichier WhatsApp affecte le comportement des chats archivés. Lorsque vous activez la fonction, vous ne recevrez pas de notifications de nouveaux messages qui arrivent dans les conversations que vous avez décidé d’archiver, par exemple le groupe de collègues au bureau ou le chat avec votre patron. Par conséquent, personne ne vous dérangera si vous ne le souhaitez pas.

Comme nous le montre WABetaInfo, une option appelée Chats archivés apparaîtra sur l’écran Paramètres> Chats. Lorsqu’elles sont activées, les conversations archivées se poursuivent dans le dossier d’archives lorsque vous recevez un nouveau message, ce qui empêche les notifications de vous déranger.

Actuellement, Le mode vacances WhatsApp est disponible pour des utilisateurs bêta spécifiques, bien que la plate-forme commence progressivement à la déployer largement. Si vous êtes un utilisateur bêta et que vous ne pouvez toujours pas tester la fonction, veuillez patienter car vous la recevrez bientôt.

Pour le moment nous ne savons pas quand le nouveau fichier WhatsApp arrivera à la version stable, nous devrons donc attendre l’annonce officielle. Cependant, tout semble indiquer qu’il sera disponible le plus tôt possible.