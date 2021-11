L’une des grandes autorités des crypto-monnaies se penche sur l’avenir de Shiba Inu et Dogecoin | La technologie

Avec la fièvre des crypto-monnaies, tout le monde est fou quand il s’agit d’investir son épargne. Ils veulent des pièces à croissance rapide et rentables dès le premier jour, et c’est typique des memecoins.

Celui qui vous dit qu’il n’investit pas dans les critpos pour s’enrichir, mais pour diversifier ses avoirs est soit un homme avec beaucoup d’argent qui s’ennuie à économiser, soit il nous ment. Les crypto-monnaies sont la Mecque de l’argent rapide et facile.

Ce n’est pas mal, c’est comme investir dans d’autres secteurs ou entreprises, uniquement avec des devises qui ne sont réglementées ou approuvées par aucune institution publique. Cela a ses avantages… et ses inconvénients, comme tout le reste.

Et au milieu de toutes ces nouvelles affaires, nous avons les pièces nées du mème. Dogecoin en est un, et Shiba Inu en est un autre. L’une est née en tant que monnaie mème et l’autre en réponse à la première.

Le plus drôle, c’est qu’au lieu de mourir oubliés au fil des mois, ils ont gagné en importance, au point que beaucoup de gens sont devenus millionnaires grâce à eux. Comme cet investisseur qui a battu tous les records de gains.

Maintenant que les deux jetons ont une valeur importante et qu’ils sont devenus des cryptos utilisés dans l’entreprise, de nombreuses personnes envisagent d’y investir, au-delà du meme de jeter quelques euros pour voir ce qui se passe.

Et dans cette situation il y a beaucoup de monde, plus qu’on ne le pense, c’est pourquoi les experts ont commencé à parler de la question, pour avertir les plus imprudents et ceux qui en savent le moins.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

A cet égard, Yi He, co-fondateur et CMO de Binance, l’une des plus grandes plateformes d’échange de crypto au monde, a voulu avertir le grand public par une brève réflexion : « Ils ont commencé pour le plaisir, je ne pense pas qu’ils aient une viabilité à long terme. »

Alors maintenant vous le savez, si vous faites partie de ceux qui veulent parier à bon escient, ces mots devraient vous faire repenser votre stratégie d’entreprise… ou pas, car si les investissements ont quelque chose, c’est que rien n’est certain et que la fortune sourit aux gras. Bonne chance là-bas.