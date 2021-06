“L’une des marques de fabrique de l’équipe est l’envie et l’ambition”

09/06/2021 à 18:54 CEST

.

Jorge Vilda, entraîneur de l’équipe espagnole de football féminin, a déclaré ce mercredi qu’ils sont “prêts à contrer les systèmes défensifs” comme la Belgique, leur prochain rival en match amical, et a souligné que “l’une des caractéristiques de l’équipe est l’envie et l’ambition”.

L’équipe espagnole affronte la Belgique lors d’un match amical qui se jouera au stade de Saint-Domingue.

“Nous sommes prêts à jouer avec la Belgique, qui est qualifiée pour le Championnat d’Europe et était première du groupe avec plus de quatre buts par match. Ce que nous voulons, c’est faire un bon match et remporter la victoire”, a déclaré Vilda lors d’une conférence de presse. conférence.

Les dimensions du stade de Santo Domingo, propriété d’Alcorcón, l’un des plus petits de Segunda, ne seront pas un obstacle pour faire le jeu de sélection.

“Nous sommes habitués au 105×68, c’est ce qui se répète le plus. Si c’était plus étroit, en raison de la façon dont nous comprenons le jeu que nous avons, cela pourrait nous nuire, mais nous sommes prêts à contrer les systèmes défensifs”, a-t-il avoué.

“Nous ne pensons pas non plus que la Belgique commencera le match près de son objectif, même si je pense que les petits détails dans les petites dimensions feront la différence”, a-t-il déclaré.

Dans l’appel sont de jeunes footballeurs qui rajeunissent l’équipe comme les milieux de terrain Anna Torrodà (Valence) et Rosa Márquez (Betis) et les attaquants Claudia Pina (Séville) et Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), qui n’ont pas encore fait ses débuts, ou l’attaquant Athénée del Castillo (Deportivo Abanca), qui n’a disputé qu’un seul match avec l’équipe senior.

“Todas las jóvenes que han entrado se han adaptado perfectamente porque vienen trabajando con la metodología adaptada a cada edad y además cuentan con el apoyo de las capitanas. Si fuera canterano me encantaría encontrarme con un grupo que te recibe con los brazos abiertos como este” , un point.

“Je pense que nous sommes avec l’équipe la plus prometteuse et l’année prochaine sera le football féminin. Cela signifiera que nous sommes toujours dans la profession. Nous sommes dans un bon moment, tout ce qui l’entoure a l’air bien, mais vous devez jouer et gagner car je pense que l’une des caractéristiques de cette équipe est le désir et l’ambition », a-t-il conclu.