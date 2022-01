L’une des meilleures émissions Netflix de tous les temps a une nouvelle saison

La fin de 2021 a apporté aux abonnés Netflix de nouveaux épisodes de l’une des franchises les plus populaires et les plus durables du service de streaming en ce moment. Nous faisons bien sûr référence à la quatrième saison nouvellement disponible de Cobra Kai – la continuation, sous forme télévisée, des films Karate Kid.

Netflix a repris la série à la mi-2020. Et en plus des quatre saisons disponibles à regarder maintenant, le co-créateur Jon Hurwitz a tweeté le mois dernier qu’ils venaient de terminer le tournage de la saison 5. Qu’est-ce qui est actuellement disponible pour en profiter? Eh bien, il s’agit également de l’une des séries télévisées les mieux notées disponibles sur Netflix. Et nous allons entrer dans tout cela ci-dessous.

Regardez maintenant la saison 4 de Cobra Kai

Il est temps de terminer l’année de la même manière que nous l’avons commencée. De nouveaux épisodes de Cobra Kai sont maintenant en streaming. pic.twitter.com/BYIFvuQHKb – Cobra Kai (@CobraKaiSeries) 31 décembre 2021

Pour tous ceux qui n’ont pas encore franchi le pas et commencé à diffuser l’émission, vous n’avez pas besoin d’en savoir trop pour y entrer. La plupart des gens d’une certaine génération ont regardé ou au moins sont familiers avec les films de Karaté Kid. À partir de là, il vous suffit de savoir que Cobra Kai se déroule plus de 30 ans après les événements du tournoi de karaté All Valley de 1984. Avec la suite, pour être plus précis, du conflit entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka).

La saison 4, par Netflix, trouve les dojos Miyagi-Do et Eagle Fang unissant leurs forces. Leur objectif est de vaincre Cobra Kai au tournoi de karaté All Valley Under 18. « Alors que Samantha et Miguel tentent de maintenir l’alliance du dojo et que Robby fait tapis à Cobra Kai, le sort de la vallée n’a jamais été aussi précaire », taquine Netflix. « Quels trucs Kreese a-t-il dans sa manche ? Daniel et Johnny peuvent-ils enterrer leur hache de guerre vieille de plusieurs décennies pour vaincre Kreese ? Ou Cobra Kai deviendra-t-il le visage du karaté dans la vallée ? »

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la saison 4 de Cobra Kai poursuit sa tradition d’être l’une des émissions les mieux reçues sur Netflix (à la fois des fans et des critiques). En fait, la nouvelle saison a actuellement un score parfait de 100% de critiques sur Rotten Tomatoes. Et un score presque aussi stellaire de 91% des fans sur le site Web d’agrégation des critiques.

« Tout cela est assez ridicule et toujours divertissant », note un critique du Chicago Sun-Times à propos de la nouvelle saison de Cobra Kai. « Et comme d’habitude, la saison se termine par de lourds drames. »

« Le casting est toujours aussi brillant »

Meilleure saison de #CobraKai à ce jour. Je ne sais pas comment ils le font, mais @healdrules @McSchlossberg & @jonhurwitz continuent de se surpasser. Le casting est toujours aussi brillant, en particulier @WilliamZabka & @ralphmacchio . @MartinKove et Thomas Ian Griffen sont également emblématiques à cet égard. Tellement bon pic.twitter.com/7JSSQAMRD3 – Josh Gad (@joshgad) 3 janvier 2022

Pendant ce temps, la nouvelle saison n’est même pas encore sortie sur Netflix depuis une semaine complète. Néanmoins, les éloges sont déjà venus des téléspectateurs ainsi que des fans de haut niveau. L’acteur Josh Gad, par exemple, a déclaré sur Twitter que cette nouvelle saison était la meilleure de Cobra Kai à ce jour.

De même, de l’actrice Mindy Kaling sur Twitter : « Cobra Kai est un chef-d’œuvre. » Et puis il y a ce critique de Polygon qui a déliré que tandis que la saison « serpentait un peu » sur le chemin de la finale, « j’ai quand même terminé le 10e épisode en ayant l’impression que la série avait renaître. »

Pendant ce temps, les spéculations ont déjà commencé quant au moment où nous verrons la saison 5 disponible sur Netflix. À ce stade, j’ai vu des estimations allant de cet été à plus près de la fin de l’année.