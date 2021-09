L’une des meilleures histoires de jeu de 2021

Illustration : SIGONO

Alors que la plupart des jeux de science-fiction me demandent ce que cela signifie d’être humain, Opus: Echo of Starsong m’a demandé: “Est-ce suffisant d’être humain?” Cet opéra spatial philosophique est un jeu incroyablement émotionnel qui mérite une place parmi les grands de la narration indépendante tels que Transistor et What Remains of Edith Finch.

Mécaniquement, Opus: Echo of Starsong est un mashup intéressant d’un roman visuel, d’un défilement latéral bidimensionnel et d’un jeu de puzzle musical. C’est aussi un jeu d’exploration de gestion de ressources dans le même genre que Oregon Trail. Et pourtant, quand je liste ces différents éléments, j’ai l’impression de sous-estimer le jeu, car à lui seul, chaque élément est plutôt banal. Cependant, l’histoire intègre si naturellement ces éléments de gameplay variés que j’ai souvent oublié que je jouais à un jeu de réflexion.

Chaque élément du jeu est tissé par une histoire éblouissante sur trois jeunes aventuriers qui bravent une galaxie hostile pour revendiquer des cavernes de pétrole divin, une ressource de grande valeur. Jun est un noble héritier en disgrâce qui essaie de restaurer la fortune de sa famille. Eda est une sorcière qui cherche désespérément quelque chose d’important. Rémi est un pilote dont le seul but est de protéger Eda du danger. Ces personnages affrontent régulièrement des pirates et une société minière hostile tout en luttant pour trouver leur place dans une galaxie indifférente. Le jeu est actuellement disponible sur Steam pour PC et Mac.

Bien qu’il se déroule principalement dans les souvenirs d’un narrateur, Opus est un jeu narratif rempli de choix. Le jeu vous oblige en permanence à évaluer toutes sortes de risques mortels. Par exemple, est-ce que je prends des emplois au gouvernement pour de l’argent dont j’ai grand besoin malgré la prime sur ma tête, ou est-ce que j’essaie d’étirer mon budget de carburant ?

Après avoir évalué les risques de dizaines d’événements aléatoires, je sens l’épuisement s’installer. Faire des choix n’est pas la seule chose qui est mentalement éprouvante. C’est la méfiance constante. La première fois que je suis tombé sur un navire échoué, j’ai essayé d’aider. Mais les occupants se sont avérés être des pirates qui ont pris une bonne partie de mes fournitures. Je voulais toujours aider les gens, mais je n’ai jamais pu me détacher complètement de ma propre paranoïa. J’ai soigneusement gardé mon cœur et je n’ai pris un pari que lorsque j’avais suffisamment de provisions à revendre.

G/O Media peut toucher une commission

C’était horrible de ne faire confiance à rien ni à personne juste pendant le temps limité que j’ai passé à jouer au jeu. Pour ces personnages, c’était toute leur vie. Ces enfants ont été tellement maltraités que j’ai eu du mal à comprendre pourquoi ils continuaient à croire aux amis et à la famille absents, même au péril de leur vie. Mais des heures après le début de l’Opus, j’ai finalement compris qu’être seul peut être bien pire que d’être blessé.

Le jeu a un scénario principal, mais j’ai été autorisé à explorer n’importe où dans la galaxie (tant que j’avais assez de carburant). Dans la plupart des jeux d’exploration spatiale, cela évoquerait un sentiment de liberté absolue. Mais que signifie la liberté quand elle peut être constamment arrachée par des gouvernements locaux corrompus, des entreprises avec des militaires privés et de puissants criminels ? Les gens ordinaires peuvent-ils être libres lorsqu’ils vivent dans des systèmes qui ne le sont pas ? Ou quand ils ne peuvent pas s’occuper des plus faibles d’entre eux ? Opus n’énonce jamais aucune de ses réponses d’emblée, mais sa réponse est clairement “non”.

Capture d’écran : SIGONO

J’avais tellement de questions sur le panthéon galactique, et le jeu a refusé d’y répondre aussi. Que ce soit dans ses dialogues ou son codex de connaissances galactiques, ce jeu est systématiquement allergique à donner des réponses. Au début, j’étais légèrement ennuyé que tant de mystères ne soient pas résolus. Mais le jeu ne vous donne que la perspective limitée de trois personnages qui sont constamment en fuite. Opus refuse de trahir ses propres limites en vous rendant l’information facilement accessible.

Malgré tout cela, Opus parvient à adoucir la dureté de son cadre là où il le peut. Les couleurs douces et la musique contribuent à faire de la galaxie des Mille Pics un endroit plus supportable pour moi en tant que joueur, bien que les personnages ne bénéficient jamais d’un tel répit. Opus ne lâche jamais la solitude cruelle qui a façonné ces enfants brillants et autodestructeurs. Pour citer un autre roman visuel acclamé par la critique, The House in Fata Morgana, “Vous avez pu supporter ces tragédies parce qu’elles n’étaient pas vos tragédies.”

La force du jeu vient de votre distance par rapport au récit. Opus se déroule dans le passé, avec l’un des aventuriers, Jun, servant de narrateur. En effet, vous vous attaquez à la blessure d’un vieil homme plutôt que de vivre l’histoire directement. Le jeu ne semble doux que parce qu’il raconte son histoire à travers le kaléidoscope déformé des souvenirs de Jun. Opus est magistral pour impliquer l’existence d’histoires qui se déroulent au-delà des limites du “jeu”. Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander s’il y avait des cruautés pires dont le narrateur ne se souciait pas de se souvenir.

Cette ambiguïté a été délibérément conçue. Le vaisseau principal qui vous emmène entre les stations spatiales s’appelle la chambre rouge, une référence claire au classique littéraire chinois Le rêve de la chambre rouge. Le roman et l’opus brouillent la frontière entre lecteur et participant, vérité et fiction.

Selon l’homonyme du vaisseau spatial, « La vérité devient fiction quand la fiction est vraie ; le réel devient non-réel quand l’irréel est réel. Bien que l’histoire ait déjà eu lieu dans le passé, ce qui est réellement arrivé au narrateur n’a pas d’importance. Ce que le jeu reconnaît comme vérité, c’est la façon dont vous écrivez son histoire avec vos décisions. Malgré l’esthétique européenne classique de la tradition d’Opus, l’histoire est résolument chinoise. Les développeurs taïwanais ne font pas de clin d’œil aux influences chinoises du jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas le roman, la fin d’Opus peut sembler déroutante. Mais je trouve rafraîchissant que le jeu crée une adaptation de science-fiction à partir d’un roman que les joueurs en dehors de l’Asie sont moins susceptibles de connaître.

Ce n’est pas un mince exploit que je me suis senti obligé de jouer le jeu jusqu’au bout. Opus nous refuse la surprise en nous commençant par la fin, mais cela en vaut la peine. L’écriture est tellement exemplaire que j’ai été entraîné alors que je savais que la fin ne serait pas heureuse. J’ai dû m’arrêter et prendre un moment lorsqu’un PNJ sans visage m’a dit que “La coque de ce navire a été coulée à partir des âmes de mes frères, et pourtant elle est sur le point de s’effondrer.” Je ne peux pas décider si c’est une déclaration magnifique ou horrible. Veut-il dire que ses amis sont morts dans le travail éreintant de construction de la coque, ou qu’elle était simplement imprégnée de leur dur labeur ? Quelle que soit la vérité (et c’est encore le cas de l’Opus, avec son irrévérence affolante de vérité), une seule fin les attendait.

L’écriture est vive et efficace sur toutes ses contradictions désordonnées. Le monde d’Opus peut être beau, mais il est à jamais hanté par les conséquences de sa guerre des ressources. La beauté et la cruauté sont soigneusement soudées ensemble, créant un monde fictif qui me semble plus réaliste que n’importe quel paysage du monde ouvert.

Ce qui est bien, car la majeure partie du jeu est divisée entre une simulation de gestion de ressources et un défilement latéral 2D. Parfois, le jeu rompt avec la 2D et change d’angle pour révéler que l’environnement a été construit en 3D. Cela n’arrive pas constamment, mais quand c’est le cas, cela donne un mélodrame approprié aux moments tendus de l’histoire. Les puzzles sont assez intuitifs, et j’aime qu’ils n’essaient pas de tester l’intelligence de qui que ce soit. Je ne voulais ni n’avais besoin de me sentir intelligent. Il suffisait de participer à faire avancer les personnages dans leur cheminement. Pour trouver les grottes, vous devez écouter chaque étoile dans une zone et sélectionner la chanson la plus robuste. Une fois arrivé aux grottes, vous avancez en faisant correspondre les fréquences sonores aux motifs des grandes portes. Bien qu’il soit possible de se précipiter dans les grottes, ces puzzles audio encouragent un style de jeu lent et réfléchi. Ce rythme délicat et délibéré se prolonge jusqu’à la majestueuse bande originale d’Opus. Les morceaux de piano alternent entre une mélancolie rappelant la chute des gouttes de rosée et le refrain triomphant d’un voyage glorieux.

Capture d’écran : SIGONO

Le style artistique s’abandonne également à l’humeur plutôt qu’au réalisme. Les illustrations sont rendues dans des blocs de couleurs vives et unies. La palette limitée des paysages de cavernes est isolante et terne, mais les gris sont pour la plupart doux et chauds. Opus s’empresse de me rappeler la solitude de l’espace. Il a besoin que je me souvienne pourquoi ses héros sont prêts à risquer leur vie. Les scènes les plus poignantes sont inondées de noir et blanc, ce qui est une technique cinématique courante pour les flashbacks, mais c’est très efficace dans ce jeu de roman visuel.

Le dialogue est plus évocateur que dans de nombreux jeux avec des doublages complets et des cinématiques, et les émotions qui traversent les scènes portent avec succès ces moments visuellement simples. Opus supprime les détails inutiles pour mieux transmettre ses nuances émotionnelles. Ces décisions de conception ont joué sur ma capacité à ressentir exactement ce que le jeu voulait que je ressente, et cela a fonctionné à chaque fois. J’ai pleuré pas moins de huit fois avant de terminer ma première partie. Si Opus avait été un jeu moins concentré, il n’y serait jamais parvenu.

Il contient également un codex avec certaines des plus belles écritures et une construction de monde réfléchie que j’ai vues dans un jeu vidéo, mais il est inaccessible depuis le menu principal. Il est également impossible d’y accéder après le générique à moins que vous ne décidiez d’effacer votre fichier et de recommencer. Les fichiers de sauvegarde sont si omniprésents dans les jeux vidéo que je ne peux m’empêcher de penser que c’était aussi intentionnel. Tout ce qui se passe à Thousand Peaks est si transitoire et temporaire. Il n’y a aucune raison pour que mon fichier de sauvegarde et mes collections soient permanents alors que rien d’autre ne l’est.

Opus : Echo of Starsong est un sérieux concurrent pour mon jeu de l’année. Alors que les conceptions du gameplay et la mise en œuvre narrative sont relativement simples, son exécution est ambitieuse et il s’engage sur des thèmes émotionnels difficiles jusqu’à la toute fin. Si vous êtes le genre de personne qui mange des traditions de Destiny au petit-déjeuner, le monde d’Opus satisfera probablement votre appétit. Même si aucune de ces choses ne semble vous plaire, Opus pourrait faire de vous un croyant.