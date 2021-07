L’une des meilleures montres connectées Amazfit tombe à 84 euros chez Amazon, la GTS 2 Mini avec écran AMOLED | La technologie

in

L’Amazfit GTS 2 Mini est l’une des montres connectées les plus attrayantes de 2021, notamment pour son prix, étonnamment bas maintenant qu’elle est en vente dans certains magasins.

Petit à petit et au cours des dernières années, la variété au sein du secteur des montres connectées s’est élargie de manière décisive, notamment grâce à la gamme d’entrée de gamme, avec des modèles bon marché de toutes sortes et de différentes marques.

L’une des entreprises les plus fortes dans ce segment est Amazfit, qui a plusieurs modèles à vendre en Espagne en dessous de 100 euros, tels que le Amazfit GTS 2 Mini, qui est maintenant en vente pour seulement 84 euros sur Amazon.

Avec une dalle AMOLED, du SpO2 et une autonomie de pratiquement deux semaines, la version mini de la GTS 2 n’a pas grand-chose à envier à la concurrence, surtout pour le prix dont elle dispose.

C’est une smartwatch pas chère, oui, mais assez complète pour le prix qu’elle a, c’est donc une option parfaite si vous ne voulez pas investir beaucoup d’argent et recherchez un modèle précis et polyvalent.

Écran AMOLED et deux semaines d’autonomie

Pourquoi disons-nous que l’Amazfit GTS 2 Mini est une montre assez complète malgré son prix ? Entre autres, parce qu’il possède un grand écran AMOLED couleur assez lumineux et que l’on peut voir en toute circonstance.

C’est l’une des raisons pour lesquelles sa batterie atteint 14 jours, bien que cela dépende de l’utilisation que vous lui en donnez. Si vous faites du sport quotidiennement, la durée est beaucoup réduite, comme d’habitude.

En plus de ces deux caractéristiques, l’une des plus importantes pour choisir une montre connectée, elle possède également lecteur de fréquence cardiaque, cadrans personnalisables et SpO2, qui vous indique en temps réel le niveau de saturation en oxygène dans le sang.

Il intègre des dizaines d’activités sportives quantifiables, parmi lesquelles les plus courantes, comme le cyclisme et la course à pied, mais aussi d’autres moins courantes.

Il existe d’autres montres Amazfit qui en valent également la peine, bien que celle-ci exprime le rapport qualité-prix comme peu d’autres.

