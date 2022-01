L’une des meilleures montres connectées Huawei est à prix cassé : elle tombe à 169 euros sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Parmi les nombreuses montres de sport en vente, la Huawei Watch GT 2 Pro est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Les montres de sport des firmes purement technologiques ont fait un grand bond ces dernières années, rattrapant à bien des égards celles des marques spécialisées sur ce segment, comme Garmin ou Polar.

C’est pourquoi certaines montres connectées telles que l’Apple Watch ont peu à envier aux modèles spécialisés dans le sport, mais il existe plus, d’autres modèles d’autres marques qui mesurent également des aspects tels que Coque VO2 Max ou SpO2, Huawei Watch GT 2 Pro qui n’est plus que de 169 euros.

C’est une vraie aubaine une remise qui le laisse à son prix historique le plus bas lorsque les Rois Mages sont au coin de la rue, ce qui en fait un cadeau parfait pour les coureurs, les cyclistes ou les triathlètes.

Montre connectée de dernière génération avec écran OLED 1,39″, autonomie de deux semaines, GPS, GLONASS, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang.

Il dispose d’un GPS et de plus de dix jours d’autonomie en utilisation normale, bien qu’évidemment plus on utilise ce capteur, plus la durée de vie de la batterie est courte.

Tous les rapports indiquent que la précision de ses capteurs est excellente lorsqu’il s’agit de mesurer le rythme, la vitesse et les calories, entre autres, mais aussi d’autres détails comme la qualité du sommeil.

C’est sans aucun doute une montre de sport, en plus de une montre connectée qui synchronise les notifications de votre téléphone portable et vous permet de prendre des appels sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche, ce qui est toujours utile.

Nous expliquons comment prendre la meilleure décision d’acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Bien qu’il existe d’autres montres de course avec des fonctionnalités plus avancées, peu ont ce côté technique qui les met au même niveau que les meilleures montres connectées d’Apple ou de Samsung, deux des entreprises leaders du secteur.

A noter que la livraison est gratuite et qu'elle est également rapide pour tous les utilisateurs

