L’une des meilleures montres connectées Huawei tombe à seulement 99 euros sur Amazon | La technologie

La Huawei Watch GT 2 est abaissée à son prix historique le plus bas dans plusieurs versions, dont la Sport.

Les montres connectées ont clairement évolué ces dernières années, et pas seulement en fonctionnalités mais aussi en prix, avec des coûts de plus en plus bas et compétitifs. Il y a des marques qui mettent beaucoup l’accent sur ce marché, et l’une d’entre elles est Huawei, qui a également vu l’un de ses principaux modèles baisser de prix lors du Black Friday d’Amazon.

Bien qu’il reste une semaine avant le grand jour, ce magasin propose déjà des milliers de bonnes affaires, à commencer par le Huawei Watch GT 2 Sport, qui est en vente pour 99 euros, moins de la moitié de son prix d’origine.

Cette montre connectée atteint deux semaines d’autonomie, intègre un GPS et peut quantifier des dizaines d’activités sportives, en plus de mesurer des valeurs telles que le niveau de stress en temps réel.

Comme son nom l’indique, il est une montre connectée spécialement conçue pour les athlètes, de par sa conception et ses caractéristiques, puisqu’il dispose de capteurs assez précis pour mesurer l’allure de course, la distance ou les calories brûlées.

Il dispose bien entendu d’un GPS intégré, ainsi que d’un Écran AMOLED avec une très bonne visibilité même en plein jour.

Pour son prix et ses performances, elle n’a pas grand-chose à envier aux principales montres de sport pour coureurs, d’autant plus que la plupart d’entre elles sont plus chères et peu descendent en dessous de 100 euros, surtout si l’on parle de marques spécialisées comme Garmin.

Au-delà de ses fonctions sportives, il dispose également d’autres fonctionnalités de smartwatch, comme la possibilité de recevoir des notifications de votre téléphone portable directement au poignet.

En plus de l’édition Sport, Cette offre sur la Huawei Watch GT 2 d’Amazon pour le Black Friday affecte d’autres, écrin du blanc, plus discret et élégant, mais au même prix : 99 euros.

