L’une des meilleures nouvelles fonctionnalités de l’Apple TV arrive également sur les anciens modèles – .

Apple a annoncé cette semaine un tout nouveau modèle Apple TV 4K lors de son événement Spring Loaded. Le modèle mis à niveau est le premier à contenir le système sur puce A12 Bionic, améliorant les performances graphiques, l’encodage vidéo et le traitement audio. Apple a également révélé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’Apple TV d’équilibrer les couleurs de leur Apple TV, mais il s’avère que vous n’avez pas besoin d’acheter un nouveau modèle pour profiter de cette fonctionnalité.

Comme le montre ., la nouvelle fonctionnalité d’étalonnage des couleurs fait en fait partie de tvOS 14.5, qui devrait être déployé la semaine prochaine aux côtés d’iOS 14.5 et d’iPadOS 14.5. La mise à jour sera disponible pour Apple TV HD et versions ultérieures, donc tant que votre Apple TV est sortie en 2015 ou plus tard, vous pourrez effectuer le processus de balance des couleurs.

Voici comment Apple a décrit cette fonctionnalité dans le communiqué de presse de la nouvelle Apple TV 4K cette semaine:

Grâce à un processus de balance des couleurs innovant, Apple TV fonctionne avec l’iPhone et ses capteurs avancés pour améliorer la qualité d’image d’un téléviseur. Apple TV utilise le capteur de lumière de l’iPhone pour comparer la balance des couleurs aux spécifications standard de l’industrie utilisées par les cinéastes du monde entier. En utilisant ces données, Apple TV adapte automatiquement sa sortie vidéo pour offrir des couleurs beaucoup plus précises et un contraste amélioré, sans que les clients n’aient jamais à ajuster les paramètres de leur télévision.

Bien que vous n’ayez pas besoin de la dernière Apple TV 4K pour utiliser cette fonctionnalité, vous aurez besoin d’un iPhone avec Face ID, et vous devrez mettre à jour votre Apple TV vers tvOS 14.5, qui arrivera probablement le mardi 27 avril. . note également que la fonctionnalité ne fonctionnera sur aucun téléviseur doté de Dolby Vision, car ils ont déjà leurs propres profils d’étalonnage des couleurs. Une fois que vous avez tout ce dont vous avez besoin, voici les étapes à suivre:

Déverrouillez votre iPhone et rapprochez-le de votre Apple TV. Ouvrez l’application Paramètres sur votre Apple TV et accédez à Vidéo et audio. Clique sur le Balance de couleur option de menu et prenez votre iPhone pour continuer. Frappé Continuer sur l’invite Balance des couleurs qui apparaît sur votre iPhone. Retournez votre iPhone pour que la caméra frontale pointe vers votre téléviseur. Tenez-le centré à l’intérieur du contour à moins d’un pouce de l’écran. Le processus d’équilibrage des couleurs commencera et vous verrez les couleurs clignoter sur l’écran de votre téléviseur. Une fois le processus terminé, vous pouvez afficher les résultats sur votre téléviseur pour comparer son profil de couleur d’origine avec celui choisi par la fonction d’équilibrage des couleurs tvOS.

Si vous n’êtes pas satisfait des résultats, vous pouvez choisir de revenir aux couleurs d’origine en appuyant simplement sur un bouton. Il convient également de noter que ces modifications ne s’appliqueront qu’au contenu que vous regardez sur votre Apple TV, vous devrez donc équilibrer les couleurs vous-même si vous voulez que les disques Blu-ray ou les émissions de votre décodeur câble soient plus beaux.

