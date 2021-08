L’une des meilleures nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 ne sera pas prête au lancement

Apple a publié iOS 15 bêta 7 cette semaine alors que la société continue de peaufiner sa prochaine mise à jour logicielle massive. Apple n’a pas ajouté de nouvelles fonctionnalités importantes, mais nous avons appris quelque chose sur la version publique cet automne. Dans les notes de publication, Apple a révélé qu’une fonctionnalité exceptionnelle d’iOS 15 ne serait pas prête pour le lancement aux heures de grande écoute. Lorsque iOS 15 arrivera, Apple publiera iCloud Private Relay en version bêta publique tout en continuant à tester la fonctionnalité.

La bêta d’iCloud Private Relay arrive sur iOS 15

Voici la description officielle d’Apple de la nouvelle fonctionnalité iCloud de sa page d’aperçu iOS 15 :

iCloud Private Relay est un service qui vous permet de vous connecter à pratiquement n’importe quel réseau et de naviguer avec Safari de manière encore plus sécurisée et privée. Il garantit que le trafic quittant votre appareil est crypté afin que personne ne puisse l’intercepter et le lire. Ensuite, toutes vos demandes sont envoyées via deux relais internet distincts. Il est conçu pour que personne, y compris Apple, ne puisse utiliser votre adresse IP, votre emplacement et votre activité de navigation pour créer un profil détaillé à votre sujet.

Apple a intensifié son attention sur la confidentialité ces dernières années. Le relais privé iCloud d’Apple est la dernière méthode utilisée pour protéger vos données des mauvais acteurs. En fait, cette fonctionnalité n’est qu’un élément d’une suite d’améliorations iOS 15 qu’Apple appelle iCloud Plus.

Autres fonctionnalités d’iCloud Plus

En plus d’iCloud Private Relay, Apple introduira également Masquer mon e-mail dans iOS 15. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des adresses e-mail aléatoires qui les transmettent à leur boîte de réception. À son tour, cela permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des e-mails sans partager leurs véritables adresses e-mail.

L’autre grande partie d’iCloud Plus est HomeKit Secure Video. Apple permettra de connecter plus de caméras de sécurité que jamais pour enregistrer, analyser et visionner des séquences dans votre application Home. iCloud stocke tous vos enregistrements dans un format crypté de bout en bout, de sorte que seuls vous et les personnes que vous choisissez le verrez jamais. De plus, Apple ne comptera pas les séquences vidéo avec votre stockage iCloud.

Pour autant que nous puissions en juger, ces fonctionnalités seront disponibles dans leur intégralité lors de la sortie d’iOS 15. Ce sont tous deux des ajouts bienvenus, mais ils ne sont pas aussi universellement utiles que iCloud Private Relay. La bonne nouvelle est que vous pourrez vous inscrire à la version bêta d’iCloud Private Relay lorsque vous installerez iOS 15 cet automne. Des rapports récents suggèrent qu’Apple lancera l’iPhone 13 et l’iOS 15 à la mi-septembre.