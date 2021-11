l’une des meilleures options d’investissement en crypto-monnaie, selon les analystes

Alors que Bitcoin reste dans le marasme après son pic du début du mois, certains altcoins sont sur le point de monter en flèche. C’est selon l’analyse de CryptoBusy et CryptoRevolution, qui considèrent tous deux le Defi Yield Protocol (DYP) comme une excellente opportunité d’investissement à court terme.

DYP préparé pour une pompe

Plus tôt ce mois-ci, les traders CryptoBusy et Crypto Hustle ont examiné les altcoins avec le rendement potentiel le plus élevé au cours du cycle haussier de 2021. Se négociant à environ 0,72 $ à l’époque, Busy a déclaré que DYP était « potentiellement un altcoin. 100x, ou plus ».

« Une excellente équipe, un excellent livre blanc, une excellente feuille de route et une excellente technologie derrière cela également. »

Occupé a dit. Le Youtuber a cité certaines des caractéristiques uniques de DYP, y compris son mécanisme anti-falsification. Le mécanisme aide à maintenir la stabilité des récompenses de la plate-forme attribuées en ETH et d’autres jetons natifs de la plate-forme tels que BNB et AVAX.

Quelques jours plus tard, CryptoRevolution a répertorié DYP comme son « choix de gemmes » dans une vidéo intitulée « Parabolic Altcoin Picks ». À ce stade, l’analyste a détecté un « double fond » dans leur mouvement de prix, qu’il a qualifié de « modèle technique étonnant ».

« Les fonds uniques paient les factures, les fonds doubles les paient deux fois. »

dit Révolution. Le Youtuber a personnellement investi dans la crypto début novembre et a réalisé un profit de 70% en seulement 10 jours.

Personnellement, il pense que DYP pourrait atteindre jusqu’à 1,56 $ à court terme. C’est plus du double de sa valeur actuelle, selon les données de CoinMarketCap.

Une partie de ce qui renforce la confiance de YouTuber est le nombre de mises à jour que Defi Yield Protocol a à l’horizon. Ceux-ci incluent le lancement d’un marché NFT, des pools de paris sur les réseaux Avalanche et Ethereum et des dapps NFT. Plus récemment, DYP a révélé ses pools de participation, d’agriculture et de rachat sur Binance Smart Chain, facilitant les APY de plus de 1000%.

Qu’est-ce que le protocole Defi Yield ?

Le protocole Defi Yield est une plate-forme defi qui facilite la participation, l’agriculture de rendement, les NFT et de nombreuses autres solutions commerciales. C’est la première plateforme Defi qui récompense ses fournisseurs de liquidités directement sur Ethereum.

En plus de ses fonctionnalités DeFi, DYP fonctionne principalement comme un tableau de bord pour les outils décentralisés. Ceux-ci incluent, sans s’y limiter, les scores décentralisés, les systèmes de vote de confiance et les données de performance agricole, tous pour fournir aux investisseurs des informations précises avant de prendre toute décision.