L’une des meilleures tablettes Android, Xiaomi Pad 5, avec une grande remise si vous utilisez ce code | La technologie

Si vous recherchez une tablette avec la qualité d’un iPad, mais avec un système d’exploitation Android, vous avez ici l’une des meilleures options. Et avec une remise !

La Xiaomi Pad 5 Il s’agit d’une tablette premium avec un écran 120 Hz avec Dolby Vision, un processeur de nouvelle génération, WiFi 6, une charge rapide et d’autres améliorations.

Emporter Tablette Xiaomi Pad 5 avec écran 120 Hz, 6 Go de RAM et prise en charge du stylet pour seulement 337 euros sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis l’Espagne. Pour obtenir ce prix, vous devez utiliser le coupon AEWS9.

Xiaomi a utilisé un design très Apple, avec bords plats métalliques, écran avec enjoliveurs et boîtier avec clavier magnétique.

Bien que de nombreux magasins en Espagne le vendent, le Xiaomi Mi Pad 5 est moins cher sur AliExpress, qui propose également une livraison rapide depuis l’Espagne.

L’un de ses atouts est son exceptionnel écran de 11 pouces avec une résolution QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour jouer aux jeux vidéo, et ne pas fatiguer les yeux.

Cela a aussi Prise en charge de HDR10 et Dolby Vision, ainsi qu’une bonne luminosité de 500 nits, pour profiter au maximum des séries et des films. Ceci est pris en charge par les haut-parleurs compatibles avec Dolby Atmos.

Montrez du matériel haut de gamme, tel quel Processeur Qualcomm Snapdragon 860, équipé de 8 cœurs. Avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Xiaomi Mi Pad 5 a une caméra arrière de 13 Mpx et une caméra frontale de 8 Mpx, conçu pour les appels vidéo.

Dans la section connexions, il comprend les plus modernes : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS et connecteur USB Type C pour la recharge.

Il a une batterie de 8 720 mAh avec une charge rapide à 33 W. Il peut être rechargé à 100% en 91 minutes.

Bref, une tablette Android Premium, capable de rivaliser face à face avec les iPads les plus modernes. Vous avez plus d’informations dans notre revue Xiaomi Pad 5.

