L’une des montres Garmin les moins chères est en vente : elle coûte 196 € et a le NFC à payer | La technologie

L’une des montres Garmin les plus abordables surprend désormais avec une réduction supplémentaire de son prix, en plus de l’édition spéciale Music, qui avoisine déjà les 150 euros sur Amazon.

Bien que Garmin ait toujours été connue pour ses nombreuses et très bonnes montres de sport, généralement assez chères, elle a petit à petit ouvert une lacune dans son catalogue pour d’autres types de modèles, plus abordables et avec des fonctionnalités axées sur le fitness et les athlètes moins spécialisés.

L’un des plus importants est le Garmin Venu SQ, une version low cost qui l’est maintenant encore plus, et Amazon a baissé son prix à seulement 196 euros, et cela par caractéristiques a très peu à envier aux modèles concurrents, dans le cas de la Fitbit Versa 3, qui évolue dans la même gamme de prix.

Avec un oxymètre de pouls, un moniteur de fréquence cardiaque et un contrôle avancé de toutes sortes de paramètres, cette montre de sport Garmin est parfaite pour le fitness et d’autres exercices, ainsi que pour vous garder toujours connecté.

C’est près de 100 euros de remise que cette montre Garmin a sur Amazon, une réduction assez agressive qui la met à la portée de tous ceux qui veulent une montre pour mesurer la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, la qualité du sommeil et d’autres types de valeurs.

Aussi, s’il y a quelque chose qui fait la différence avec d’autres montres connectées similaires, c’est que vous pouvez utiliser votre NFC pour effectuer des paiements dans les magasins avec Garmin Pay, un vrai luxe dans un modèle aussi bon marché que celui-ci.

Il dispose de plus de 20 applications sportives pour quantifier l’exercice, ainsi qu’un planificateur de séances de yoga ou de Pilates, entre autres activités, ce qui aide beaucoup si vous ne voulez pas penser aux exercices à faire.

Pour les sports tels que la course à pied ou le cyclisme, il est également fortement recommandé, car il dispose d’un GPS intégré, de sorte que la précision à laquelle on peut s’attendre lors de la mesure des déplacements et des distances est assez élevée, et sans avoir à se connecter au GPS du mobile.

Sa batterie atteint six jours en utilisation normale, même si évidemment et comme dans toutes les montres, cela dépend largement de l’utilisation que vous en faites et du nombre d’heures de sport que vous pratiquez quotidiennement.

Pour tout cela et plus encore, elle peut être considérée comme l’une des meilleures montres de sport pas chères de Garmin, une marque qui continue de se développer petit à petit grâce à l’essor du sport amateur.

