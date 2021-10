L’une des montres Garmin les plus complètes pour le triathlon est en vente avec 104 euros de réduction | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’essor des sports de compétition pour amateurs a également déclenché les ventes de marques telles que Garmin, Polar ou Suunto. Le premier vend plusieurs des montres les plus réussies au monde.

Si vous pratiquez habituellement un sport de façon régulière, notamment dans certaines disciplines comme la course à pied, le cyclisme ou le triathlon, vous avez sûrement déjà vu de nombreux autres collègues avec des montres purement sportives, qui vont bien au-delà des montres connectées lorsqu’il s’agit de mesurer et de quantifier les performances physiques et physiques. données de performance.

De tous les fabricants de ce secteur des montres de sport, le catalogue Garmin est sûrement le plus complet et aussi le plus abouti, avec des modèles pour des budgets très différents. Cependant, aujourd’hui il y en a un qui est devenu une véritable aubaine, le Garmin Fenix ​​​​6X Pro qu’Amazon a abaissé pour le laisser à 595 euros.

Cette montre de sport d’élite dispose de la fonction BodyBattery, d’un oxymètre de pouls et de toutes les mesures de course que vous pouvez imaginer, ainsi que de dizaines de modes sportifs, dont le triathlon.

C’est l’une des montres de triathlète et de coureur les plus avancées de tous les temps, avec des métriques qui en font pratiquement un entraîneur personnel qui compte vos temps intermédiaires, vos temps totaux et vous permet même de vous mesurer à vous-même sur un certain parcours.

Non seulement cela, mais il mesure également la fréquence cardiaque en temps réel avec des zones afin que vous sachiez à tout moment à quel pourcentage de votre capacité vous travaillez. A cela il faut ajouter le VO2 Max, particulièrement utile pour connaître l’état de votre système cardio-vasculaire.

Le site Garmin explique toutes ses fonctionnalités, qui ne sont pas rares. En outre, en mode économie, il peut atteindre plus de 20 jours de batterie, même si tout dépend de l’utilisation que vous lui en donnez et des heures GPS que vous activez, puisque c’est sans aucun doute ce qui consomme le plus d’énergie.

Il propose même des séances d’entraînement animées, du fitness, vous pouvez donc voir sur son écran couleur (assez lumineux d’ailleurs) comment vous devez faire certains exercices.

Son petit frère, le Garmin Fenix ​​​​6 Pro, est également en vente à 484 euros, donc si vous préférez économiser un peu plus, c’est une bonne alternative pas chère.

