L’une des montres intelligentes les plus complètes de 2021 provient de Huawei et elle est maintenant beaucoup moins chère que d’habitude sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Huawei vend actuellement plusieurs des meilleures montres intelligentes. La plus complète de toutes, la Watch 3 Pro, est aussi fortement réduite en prix sur Amazon.

C’est une montre au design plutôt classique et coque en titane en lui donnant un look impeccable. Son prix est réduit de 21% la valeur finale reste donc à 349 euros.

C’est une montre connectée de haute qualité qui offre un bon nombre d’options extrêmement intéressantes à quiconque l’acquiert.

C’est une montre avec un Écran AMOLED de 1,4 pouces, qui a l’air vraiment bien dans n’importe quelle situation, même par une journée ensoleillée.

Cette smartwatch a une connectivité LTE et jusqu’à 21 jours d’autonomie. Mesurez plus de 100 activités sportives et prenez soin de votre santé grâce aux capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2.

Outre le écran tactile cette montre a aussi un bouton latéral et une couronne entièrement rotative qui défile pour un accès facile à travers le système. Faites pivoter pour faire défiler facilement les fonctions et les paramètres de volume.

Vient avec 30 cadrans préinstallés, en plus de pouvoir choisir parmi plus de 1 000 modèles disponibles dans le Huawei Watch Face Store.

Il a un architecture à double chipset pour améliorer la puissance des performances et obtenir un traitement plus équilibré.

Vous pouvez profiter jusqu’à 5 jours d’utilisation dans le scénario normal et un incroyable 21 jours si vous activez le mode ultra-longue durée de vie de la batterie.

Nous vous expliquons comment prendre la meilleure décision d’acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Vous pouvez télécharger l’application AppGallery et vous y trouverez de nombreuses applications compatibles avec l’horloge, telles que certaines pour la musique, le fitness, les outils quotidiens, les voyages, etc.

Vous pouvez recevoir toutes les notifications que votre smartphone reçoit ou sélectionner celles que vous souhaitez vous joindre.

De plus, vous aurez des enregistrements quotidiens de votre nombre de pas, des périodes d’activité, des calories brûlées, qualité du sommeil, niveaux de stress, rythme cardiaque et de plus.

Évaluations Amazon

De nombreuses personnes qui ont acheté cet appareil ont clairement indiqué dans les notes que c’était une montre qu’elles aimaient et c’est pourquoi elles lui ont attribué 4 ou 5 étoiles.

« Très agréable et précis. Je ne comprends pas l’utilité de la température sur la peau, mais pour le reste c’est vraiment sympa » c’est ce que pense Beto.

« Jusqu’à présent, j’ai appelé toutes les montres intelligentes Huawei miennes. Conçues pour moi. C’est pourquoi c’est génial », a-t-il déclaré sur les critiques d’Amazon Lutz500.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres, vous pouvez les suivre en temps réel sur la chaîne de nos collègues Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des meilleures remises.

Si vous avez vraiment aimé cette montre connectée Huawei et que vous avez en plus un compte Amazon Prime, les frais de port seront totalement gratuits.

De plus, dans quelques jours, vous aurez cette merveilleuse montre connectée à votre poignet, pour pouvoir profiter de tout ce qu’elle vous offre.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.