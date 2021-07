L’une des nouvelles fonctionnalités iOS 15 les plus intéressantes de l’iPhone arrive sur les Mac Intel

Apple a présenté plusieurs fonctionnalités intéressantes pour iOS 15 et macOS Monterey en juin à la WWDC. Ensuite, la société a déployé des versions bêta pour les principales mises à jour du système d’exploitation de cette année. L’un d’eux est Live Text, une fonctionnalité qui transformera le texte des photos, des captures d’écran et une vue de caméra en direct en texte interactif. C’est une fonctionnalité très pratique à avoir sous la main. Les applications tierces vous permettent de capturer du texte à partir d’images et de captures d’écran, mais un outil intégré est encore mieux. Cependant, peu de temps après avoir vu la démo Live Text sur iPhone et Mac, nous avons eu des nouvelles bouleversantes. Apple a déclaré que Live Text ne serait pas disponible sur tous les appareils pouvant exécuter iOS et macOS Monterey. Live Text a besoin d’une puce A12 Bionic ou M1 pour fonctionner, probablement parce que les processeurs d’Apple sont livrés avec un moteur neuronal intégré.

Mais maintenant, il semble que les choses aient changé car la dernière version bêta de Monterey apporte Live Text aux Mac Intel.

Live Text vous permet de transformer n’importe quel texte en contenu exploitable. Vous pouvez appuyer sur des numéros de téléphone dans une image et passer des appels. Les adresses e-mail ouvriront les applications de messagerie. Et si vous devez copier du texte à partir d’une capture d’écran, d’une photographie ou même de la vue en direct de la caméra, Live Text vous aidera. C’est pourquoi cette fonctionnalité est un ajout fantastique à iOS 15 et macOS Monterey. C’est l’équivalent d’Apple à Google Lens, une fonctionnalité que de nombreux fans d’Apple attendaient.

À l’heure actuelle, vous pouvez utiliser des applications tierces sur Mac pour copier et coller du texte de n’importe où. TextSniper est l’une de ces applications, que j’utilise régulièrement sur un Mac à processeur Intel. Mais l’application vous permet uniquement de copier et coller du texte.

Exemples de texte en direct sur des Mac exécutant macOS Monterey. Source de l’image : Apple Inc.

Live Text fonctionne sur macOS Monterey bêta 4

Apple a publié mardi de nouvelles versions bêta pour iOS 15 et macOS Monterey, qui peuvent être installées immédiatement si vous êtes sur le canal bêta des développeurs. Des versions bêta publiques suivront bientôt. C’est macOS Monterey beta 4 qui apporte la prise en charge de Live Text à tous les Mac à processeur Intel compatibles avec Monterey.

C’est une excellente nouvelle pour la majorité des utilisateurs de Mac. La puce M1 est une énorme réussite pour Apple, mais cela ne change rien au fait que les utilisateurs de Mac possèdent des Mac Intel. Ils pourront exécuter des mises à jour macOS pendant quelques années, bien au-delà de Monterey. Mais jusqu’à la bêta 4, ces Mac ne prenaient pas en charge Live Text.

macOS Monterey Beta 4 inclut Live Text pour les Mac Intel 🎉 On dirait qu’Apple l’a priorisé en fonction de la demande, mais cela a été rendu beaucoup plus facile par le manque d’exigences en temps réel pour un système de caméra (Donc, au lieu de l’envoyer à l’ANE, il traitera simplement de manière opportuniste) pic.twitter.com/vM5Nd7TGh8 – René Ritchie (@reneritchie) 27 juillet 2021

Le blogueur Apple Rene Ritchie spécule qu’Apple a priorisé la fonctionnalité en fonction de la demande des utilisateurs. Cela aide également les utilisateurs de Mac à ne pas compter sur un appareil photo pour regarder des objets contenant du texte et le transformer en texte interactif en temps réel.

Quel que soit le raisonnement derrière la prise en charge de Live Text sur les Mac Intel, vous pouvez essayer la fonctionnalité immédiatement. Tout ce que vous avez à faire est d’installer la version bêta de macOS Monterey sur votre appareil lorsqu’elle est disponible. Vous devrez peut-être attendre la sortie publique.

Sinon, vous pourrez découvrir Live Text sur Mac cet automne lors du lancement de la version finale de macOS Monterey.

