L’une des offres les plus importantes du Black Friday est déjà sur Amazon : les Echo Dots tombent à 18,99 euros | La technologie

Si vous envisagez de rendre votre maison intelligente, la première étape que vous devriez faire a un haut-parleur intelligent Cela lui permet d’être le centre de commande de nombreux autres appareils que vous pouvez acquérir, mais qui peut également être utilisé pour de nombreuses autres choses telles que demander de la musique, des informations dont vous avez besoin ou communiquer avec d’autres pièces de la maison.

Et c’est que les haut-parleurs intelligents avec Alexa d’Amazon sont un classique, et la nouvelle version de troisième génération sera l’une des principales ventes qui seront faites ce Noël, et maintenant c’est dans une offre très basse grâce au Black Friday et que vous devriez ne pas laisser échapper.

Cependant, on peut désormais trouver l’enceinte Echo Dot de troisième génération pour seulement 18,99 euros sur Amazon, avec une remise de 31 euros par rapport à son prix indiqué précédemment et de pouvoir le recevoir en quelques jours seulement chez vous.

Cette enceinte intelligente avec Alexa est la gamme d’entrée de gamme d’Amazon, la plus abordable de toutes. Il a un son et un microphone omnidirectionnels.

Cette enceinte intelligente avec Amazon Alexa à 18,99 euros bénéficie d’une remise de 62%, et vous pouvez également l’acheter pour seulement 24,98 euros avec une ampoule Philips Hue blanche afin que vous puissiez commencer à fournir une technologie plus avant-gardiste à votre maison en dépensant seulement six euros Suite.

Si vous n’avez jamais possédé d’enceinte intelligente, nous vous disons que l’Echo Dot est extrêmement facile à utiliser et qu’il est idéal pour n’importe quelle pièce. Il est facile à configurer puisqu’il suffit de le brancher sur le réseau et de se connecter à Internet avec l’application Alexa et vous pourrez exécuter des centaines de commandes à votre service.

En effet avec cette enceinte connectée vous pourrez faire des rappels, voir les commandes que vous avez en cours sur Amazon, connectez-vous avec d’autres pièces de votre maison qui ont également d’autres haut-parleurs, demandez de la musique, des informations et bien plus encore.

Il s’agit d’une offre de prix pratiquement gratuite et susceptible d’être épuisée au cours des prochaines heures, donc si vous voulez avoir l’un des cadeaux les plus désirés de ce Noël à seulement 18,99 euros, ne manquez pas cette opportunité grâce au Black Friday.

