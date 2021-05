L’une des onze Porsche les plus spéciales qui aient jamais existé est vendue aux enchères | Moteur

Cette unité mise aux enchères est l’une des Porsche les plus spéciales de tous les temps, car elle est l’une des onze seules à avoir quitté l’usine dans cette couleur.

Cette unité mise aux enchères est l’une des Porsche les plus spéciales de tous les temps car il est l’un des onze seulement qui a quitté l’usine dans cette couleur. Il s’agit d’une Porsche 911 Carrera 2.7 RS de 1973 dans l’une des couleurs les plus spéciales que nous ayons jamais vues sur un neuf onze. De plus, c’est aussi l’une des rares Porsche de cette série à avoir par la suite bénéficié d’une restauration complète. Son état, comme vous pouvez le voir sur l’image, est parfait.

Il est mis aux enchères via Collectingcars dans le cadre de The Leonard Collection. Selon le site Web, 25 000 livres supplémentaires ont été investis ces derniers temps pour achever la restauration et peaufiner cette incroyable unité de la Porsche 911. La voiture en question monte le Moteur de 2,7 litres de 210 chevaux, un cœur qui transmettait de l’énergie à l’asphalte grâce à une boîte manuelle à cinq vitesses.

Plus précisément, cette unité était équipée de la spécification de finition Touring, y compris niveau d’équipement sièges sport, appuie-tête, toit ouvrant, antenne électrique et phare spécifique. Il comprend également des jantes en alliage Fuchs de 15 pouces équipées de pneus Continental 205/60 R15 à l’avant et 225/55 R15 à l’arrière.

Les autres accessoires inclus sont un kit d’outils, une roue de secours, un cric, un compresseur d’air, un manuel et des clés de rechange. De la même manière, le livre de révision et toute la documentation nécessaire à faire circuler ne manquent pas. Il reste deux jours avant la fin des enchères, car la vente se terminera le dimanche 16. Actuellement, le prix atteint par le modèle est de 350000 livres, ce qui dépasse le 400 000 euros au changement actuel. La vérité est que c’est tout simplement magnifique.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.