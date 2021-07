“L’une des plus belles chansons de Freddie Mercury”

Sur le compte à rebours britannique pour la semaine se terminant le 28 juillet 1984, reine a marqué ce qui était déjà leur 25e entrée dans le classement des singles au Royaume-Uni. Encore plus impressionnant, tous sauf un étaient des hits du Top 40. “C’est une vie difficile” a fait ses débuts au n°23, au cours de ce qui s’est avéré être une excellente année pour le groupe.

Ils avaient marqué deux hits du Top 3 au Royaume-Uni, avec « Radio Ga Ga » et « I Want To Break Free », et ont atteint la deuxième place avec l’album à succès mondial The Works, leur 11e sortie studio. Le nouveau single était un favori de Brian May, qui a déclaré dans le commentaire du DVD Greatest Hits 2 : « À mon avis, c’est l’une des plus belles chansons qui Freddie [Mercury] jamais écrit. Cela vient directement du cœur, et il s’est vraiment ouvert lors de sa création, je me suis assis avec lui pendant des heures et des heures et des heures à essayer de le retirer et d’en tirer le meilleur parti. C’est l’une de ses plus belles chansons.

Le single a bondi de 17 places au n ° 6 au cours de sa deuxième semaine de classement, alors que Frankie va à Hollywood‘s “Two Tribes” a poursuivi son long règne au sommet. Cela s’est avéré être la position de pointe de la chanson Queen au Royaume-Uni, mais elle a grimpé au n ° 2 en Irlande et au n ° 4 en Hollande. Il s’en sort moins bien sur le Billboard Hot 100, avec un pic n ° 72. Le groupe avait atteint la 16e place aux États-Unis avec « Radio Ga-Ga » mais seulement la 45e place avec « I Want To Break Free ».

En moins de deux mois, Queen était de retour dans le Top 20 britannique avec “Hammer To Fall”, avant de décrocher un tube de Yuletide avec “Thank God It’s Christmas”. Il s’agissait de la première des trois occasions où Queen a publié cinq entrées dans les charts de singles au cours d’une année civile au Royaume-Uni, un exploit remarquable qu’ils ont répété en 1989 et 1991.

